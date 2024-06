Dia do Enxadrista: atleta do Talento Esportivo sonha ser mestre nacional

Foi aos 4 anos que Davi Natali Mantelato descobriu sua paixão pelo xadrez. Nesta quarta-feira (12) se comemora o Dia do Enxadrista e junto com outros dois atletas, Davi integra o grupo de beneficiários do Programa Talento Esportivo da Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo.

Nascido em Santo André e residente na cidade de São Caetano, Davi, de 15 anos, começou cedo a gostar de xadrez graças aos seus familiares. Seu pai começou ensinando as regras, seu tio comprou seu primeiro tabuleiro e seu avô lhe deu uma revista do Homem Aranha que ensinava a jogar xadrez.

“Eu tinha 4 anos, não sabia escolher as coisas na época, por isso gosto de dizer que foi o xadrez que me escolheu”, diz Davi.

Com toda essa bagagem de incentivo por parte da família, Davi começou a praticar e a ganhar dos colegas. Em 2022 participou do seu primeiro campeonato oficial, os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) no qual foi campeão. Neste ano foi vice-campeão brasileiro amador de blitz under 2000 de rating. Com isso, o grande objetivo do enxadrista é ser um mestre nacional.

Davi explica que é necessário ter motivação para quem quer começar e “focar, estudar, ver vídeos na internet e principalmente jogar porque quanto mais você joga mais prática você pega e mais experiente você fica”, finaliza.

Programa Talento Esportivo

Bolsista do Programa Talento Esportivo, Davi é assertivo ao investir o que ganha mensalmente do benefício. “A bolsa me ajuda muito, principalmente a participar de torneios e a ter aulas com um mestre internacional”, disse.

O Programa Talento Esportivo é uma plataforma da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo que concede apoio financeiro a atletas em vários níveis de excelência, praticantes de qualquer modalidade esportiva. Para mais informações, clique aqui ou entre em contato pelo (11) 3241-5822, ramais 1160 e 1204.