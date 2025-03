Dia do Consumidor: veja iniciativas de algumas empresas para celebrar a data

Considerada a Black Friday do primeiro semestre do ano, o Dia do Consumidor é esperado por diversos clientes que buscam por promoções atrativas para conquistar o sonhado serviço ou item de desejo. Parte do segmento varejista, diferentes franquias apostam em iniciativas para atrair e fidelizar os clientes com descontos, brindes e experiências diferenciadas. Veja as ações das redes para o dia 15 de março, data escolhida para relembrar a força dos consumidores no comércio brasileiro.

5àsec

Com objetivo de proporcionar mais tempo livre, a 5àsec preparou uma promoção para o Dia do Consumidor. Ao comprar um dos planos exclusivos da marca, dentro do período da campanha que vai de 1º a 15 de março, o cliente ganha bônus em dobro para utilizar em qualquer serviço disponível na unidade escolhida. Por exemplo, ao adquirir o plano de R$ 150, a bonificação será de R$ 30. São mais de 580 lojas participantes em todo Brasil, além do e-commerce da rede. Consulte os pontos de venda participantes.

Calçados Bibi

Para celebrar o Dia do Consumidor, a Bibi estará com calçados remarcados com até 50% de desconto aos clientes no dia 15 de março. Com mais de 130 lojas em todo o Brasil e o canal de e-commerce, a rede é especialista em pés de crianças e conta com ampla variedade de produtos desde tênis, sandálias, botas e sapatilhas, até chinelos e papetes.

Milon

Entre 14 e 16 de março, os clientes que fazem parte do Clube Milon ganham o dobro de cashback nas compras acima de R$ 300. Ou seja, ganham 20% de bônus com base no valor total da nota fiscal para ser usado na próxima visita à loja. As compras podem ser realizadas nas unidades físicas, delivery, e-commerce ou por meio do serviço de bolsa escolher que conta com uma seleção especial de produtos para escolher em casa. Para fazer parte do Clube Milon, veja as regras no portal.

Royal Face

Pioneira em estética, a Royal Face se destaca por oferecer condições facilitadas de pagamento, tornando os tratamentos acessíveis sem abrir mão da qualidade, eficiência e humanização no atendimento. E na Semana do Consumidor, a marca reforça esse compromisso com uma promoção imperdível: descontos progressivos em alguns dos mais 40 procedimentos faciais, chegando a até 20%. Procure uma unidade mais próxima.