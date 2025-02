Você está preparado para o Dia do Consumidor?

Celebrado em 15 de março, o Dia Mundial do Consumidor tem assumido papel importante no calendário de vendas de lojistas e empreendedores. De acordo com um levantamento realizado pela Neotrust, as vendas online durante a Semana do Consumidor de 2024 cresceram 13,9% em relação ao ano anterior, com o faturamento total aumentando 11%.

No entanto, para aproveitar as oportunidades geradas pela data, é preciso planejamento e organização, principalmente para os negócios que vendem online. Segundo Hygor Roque, Diretor de Marcas e Parcerias da Uappi, empresa especialista em e-commerce, o sucesso nesse período depende de um planejamento estratégico que envolva ações antecipadas e foco na experiência do consumidor.

Preparação antecipada: a hora de começar é agora

A preparação para o Dia do Consumidor começa muito antes de março. Hygor Roque destaca que o primeiro passo é analisar o comportamento de compra dos consumidores nos últimos meses. “Estude as tendências de compra, os produtos mais procurados e as preferências do seu público para criar campanhas assertivas”, afirma Roque. Além disso, é essencial revisar o estoque e negociar com fornecedores para garantir bons preços e condições vantajosas para o período.

Outro ponto importante é criar campanhas que gerem expectativa. Teasers e listas de espera para ofertas exclusivas podem ser utilizadas no início de março para aumentar o interesse antes da data. Roque recomenda que os lojistas se antecipem e preparem o site para suportar picos de acessos, garantindo que a jornada de compra seja fluida e sem atritos.

Com tantas ofertas e promoções, os consumidores têm diversas opções, e a disputa por sua atenção é grande. Porém, Roque aponta que a verdadeira oportunidade está em oferecer uma experiência diferenciada. “Marcas que conseguem combinar personalização, comunicação clara e boas ofertas não só conquistam vendas, mas também fidelizam clientes”, afirma o especialista.

Desafios e oportunidades no Dia do Consumidor

A negociação com fornecedores é um ponto-chave para garantir o sucesso no Dia do Consumidor. Roque recomenda que os lojistas antecipem seus pedidos e negociem melhores condições, como prazos de entrega mais curtos e preços competitivos. Outra estratégia eficaz é criar combos de produtos, mesclando itens de alta e baixa margem para aumentar o valor médio de cada venda sem comprometer a rentabilidade. Oferecer frete grátis como incentivo e explorar cupons de desconto com valor mínimo de compra também são estratégias que podem atrair mais consumidores.

Além dos descontos, Roque sugere que as lojas ofereçam benefícios não financeiros para atrair consumidores sem prejudicar as margens de lucro. “Brindes ou acesso antecipado a lançamentos são ótimos exemplos de ações que podem criar um valor agregado à compra, sem impactar diretamente no preço”, explica o especialista.

O atendimento ao cliente é crucial durante o Dia do Consumidor. Para garantir respostas rápidas e eficientes, Roque recomenda que os lojistas capacitem suas equipes e implementem chatbots para responder a dúvidas frequentes. Se necessário, o time de suporte deve ser reforçado temporariamente para lidar com o aumento no volume de interações.

Na logística, é fundamental alinhar-se com as transportadoras para garantir prazos de entrega realistas. A transparência é essencial: é importante comunicar os prazos de entrega desde o início do processo de compra e manter o cliente informado sobre cada etapa do envio. Oferecer opções de entrega rápida pode ser um diferencial importante.

A combinação de planejamento antecipado, foco na experiência do consumidor e estratégias além do preço é a chave para o sucesso no Dia do Consumidor. Como destaca Hygor Roque, “esse é o padrão que as marcas precisam adotar para se destacar no ambiente digital e conquistar a fidelização dos consumidores”. Com as ações corretas, é possível não só aumentar as vendas, mas também construir uma base sólida de clientes fiéis.