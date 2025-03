Dia do Consumidor impulsiona comércio e abre oportunidade de emprego em São Bernardo

Mais do que um único dia, o Dia do Consumidor, que será neste sábado (15), tem se estendido por toda a semana ou até o mês, garantindo um impacto ainda maior no faturamento das lojas. Embora não divulguem números exatos, os lojistas confirmam que a ação traz resultados positivos.

Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) disse que o setor deve aproveitar ao máximo o Dia do Consumidor, identificar as oportunidades e aproveitar o apelo da data nas vendas. Além disso, reforça que a instituição está à disposição para apoiar empresários e profissionais do setor com cursos, workshops, entre outras programações voltados especialmente para o comércio.

Promoção

Na unidade da Lojas CEM, em São Bernardo do Campo, 30 produtos em promoção são considerados com preços imbatíveis, segundo o gerente Cesar Augusto Ribeiro. Ele disse, por exemplo, que tem colchão que baixou o preço de R$ 1.098,00 por R$ 998,00.

A ação resulta em melhor faturamento no mês. “Não podemos divulgar nossos números, mas com certeza conseguimos um avanço de vendas o que é bom sendo o primeiro trimestre do ano”, disse Cesar Augusto.

“Valorizamos a data e divulgamos também fora da loja, entregamos panfletos nas ruas para atrair o consumidor. Temos produtos em promoção que batem as ofertas do mercado. Além disso, o carnê próprio oferece vantagens como parcelas sem juros em até 10 vezes para alguns produtos e as menores taxas de financiamento do mercado financeiro”, garante o gerente.

Novas oportunidades de emprego

O bom desempenho das vendas também reflete em novas vagas de emprego. Nas Lojas CEM, as oportunidades são para as funções de montador de móveis, cobrador, vendedor e revendedora. Atualmente, a loja conta com 26 funcionários. Os interessados devem enviar currículos para [email protected]. Ou entrar em contato pelo whatsApp (13) 9 9753-7803.