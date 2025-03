Dia de São José: conheça quatro cidades turísticas que têm o nome do santo em SP

O santo padroeiro dos trabalhadores, das famílias e dos carpinteiros também é homenageado por 60 municípios brasileiros, que têm São José no nome, de acordo com o IBGE. Nesta quarta-feira (19), Dia de São José, pai de Jesus Cristo, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) destaca quatro cidades do estado que têm “São José” no nome.

Além de atrativos religiosos, oferecem opções de lazer ligadas à natureza, à história e à cultura. Dois deles, São José do Rio Preto e São José do Barreiro, fazem parte do Guia Turístico Católico do Estado de São Paulo, lançado pela Setur-SP, que reúne mais de 300 atrativos religiosos católicos no estado. “São Paulo tem na religiosidade um potencial enorme para atrair visitantes e movimentar a cadeia do turismo”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. Confira abaixo:

São José do Rio Pardo: cultura, turismo de natureza e gastronomia

Localizado a 256 km da capital paulista, o município de São José do Rio Pardo fica próximo à divisa com o estado de Minas Gerais e integra o Circuito Turístico Café com Leite, que reúne 10 cidades paulistas e 10 mineiras.

O turismo cultural é muito forte no município, pois São José do Rio Pardo é o berço do famoso engenheiro, escritor, ensaísta e jornalista Euclides da Cunha. Ele escreveu parte de Os Sertões, sua obra mais famosa, há mais de 100 anos. No município, também há a Casa de Cultura onde Euclides da Cunha morou e, hoje, abriga o maior acervo histórico do autor.

Além disso, Rio Pardo é Município de Interesse Turístico (MIT) e oferece diversos atrativos a céu aberto. Entre eles estão a imagem do Cristo Redentor, localizado no topo de um morro que margeia a cidade; e o Recanto Euclidiano, uma herma (escultura de um busto) localizada às margens do Rio Pardo. Para os apaixonados por arquitetura, há construções como a Igreja Matriz de São José, idealizada pelo arquiteto e engenheiro Ramos de Azevedo. Na igreja, há vitrais dinamarqueses e fachada que lembra a catedral de Notre Dame, na França.

O destino conta ainda com atrações que oferecem contato com a fauna e flora local. É o caso do Parque Municipal Vereador Antônio de Pádua Nunes – Ilha São Pedro –onde localiza-se o Zoológico Municipal, também conhecido como minizoo. O local tem mais de 11 mil m² e abriga cerca de 113 espécies de animais, entre mamíferos, aves e répteis. Como o zoo fica numa ilha, o único acesso é por uma ponte pênsil. Ainda há experiências gastronômicas de dar água na boca, que vão desde um tour cervejeiro até uma vivência cultural e sensorial que mostra o processo de produção do cogumelo shimeji, da colheita até o consumo.

Curiosidade: Conta a história que em 1865 moradores da região reuniram-se para a construção de uma capela sob a invocação de São José, liderados pelo coronel Antônio Marçal Nogueira de Barros, fundador da cidade. O nome São José foi dado em homenagem ao santo e Rio Pardo pela cidade ser cortada pelo rio homônimo.

São José do Rio Preto: turismo religioso, infraestrutura e diversas atrações

Sede da Região Metropolitana do Noroeste Paulista, o Município de Interesse Turístico (MIT) de São José do Rio Preto localiza-se a 442 km da capital paulista e é um destino que reúne economia forte, vida cultural pulsante, atrativos turísticos e qualidade de vida. No município, acontecem eventos culturais importantes, como o FIT (Festival Internacional de Teatro); os festivais de MPB e de Viola Caipira; e o Prêmio Nelson Seixas, de incentivo aos artistas locais. Além disso, Rio Preto é palco da maior exposição pecuária do estado e uma das mais importantes do Brasil, a Expo Rio Preto.

Pelo Turismo Religioso, há a Basílica Menor de Nossa Senhora Conceição Aparecida, que faz parte do Guia Turístico Católico do Estado de São Paulo. A Basílica recebe milhares de visitantes todos os anos e é considerada uma das mais bonitas do estado de São Paulo. Ela foi construída depois de uma promessa de Dom Lafayette Libânio, bispo da cidade à época. Conta-se que, durante a Revolução de 32, Dom Lafayette prometeu que, se o exército não entrasse na cidade, ele se dedicaria para ter uma catedral em homenagem à Nossa Senhora da Aparecida. Como não houve confronto, ele cumpriu a promessa. Os frades Franciscanos construíram a Basílica, iniciando as obras em 1938 e concluindo em 1943.

Atualmente, quem a visita a Basílica, considerada uma das sete maravilhas da cidade, encontra uma arquitetura rica em detalhes. Isso porque o piso é de ladrilho hidráulico português – um mosaico que se assemelha a um tapete, responsável por conduzir os fiéis ao altar. Por sua vez, no teto, existem pinturas com cores vivas que ilustram a vida de Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. Ao lado, colunas pintadas à mão remetem ao mármore que sustenta a construção. A Basílica também conta com um órgão de tubos, instrumento musical utilizado em músicas sacras, que foi construído em Indaiatuba na década de 40 e até hoje faz parte do repertório musical nas missas da Basílica.

Ainda no município há a Catedral de São José, que também faz parte do guia católico e está localizada no centro da cidade. Dedicada a São José, foi construída por volta de 1852, após o casal Luís Antônio da Silveira e dona Tereza Francisca de Jesus doar terras ao patrimônio de São José. Em 1857, foi oficialmente instituída como Capela. Em 1882, o então Bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, determinou a criação da Paróquia de São José. Em 1929, Rio Preto é elevada à Diocese e a então Matriz de São José assume o seu papel de Catedral, igreja-mãe de toda a Diocese, em 20 de janeiro de 1931, quando Dom Lafayette Libânio assumiu o bispado. O local passou por reformas e hoje tem capacidade para até 3 mil pessoas.

Outro atrativo turístico que merece destaque é o Parque da Represa Municipal, o mais importante parque urbano de São José do Rio Preto, considerado um cartão-postal da cidade. O local também conta com pista de caminhada com 2,7 mil metros lineares; equipamentos de ginástica e musculação, e quiosques.

São José do Barreiro: atrativos históricos e naturais e experiências

Localizada no leste paulista, a 266,5 km de São Paulo, a estância turística de São José do Barreiro é tranquila, graciosa e repleta de atrativos. No município, há diversas fazendas, casas e sobrados da época áurea do café e, em muitas, é possível se hospedar.

Integrante da Região Turística Vale Histórico, Barreiro também oferece atrativos naturais, como as cachoeiras de Santo Izidro (de 90 metros); das Posses; do Veado; e tantas outras, que se encontram no Parque Nacional da Serra da Bocaina. Para apreciar as cachoeiras, os turistas mais aventureiros também podem percorrer algumas das várias trilhas da região, como a Trilha do Ouro, principalmente no verão.

Ainda no Parque Nacional, o turista encontrará o Pico do Tira Chapéu, de 2.088 metros de altitude, um dos 10 picos mais altos do estado de São Paulo, como ponto culminante da Serra da Bocaina. O Pico é o ideal para apreciar o nascer e o pôr do sol, um espetáculo à parte. Com 60% de sua área no território paulista, o Parque preserva ecossistemas naturais graças à impressionante biodiversidade de fauna e flora da região (são 300 espécies de pássaros, além de outros animais ameaçados de extinção como a onça-pintada e o preguiça-de-coleira).

No turismo religioso, o município conta com a Igreja Matriz de São José, construída em 1881 com arquitetura neoclássica. No interior da igreja, há uma imagem de Nossa Senhora de Soledade, vinda de Portugal. As portas da Igreja Matriz de São José se abrem para a Praça Coronel Cunha Lara e para o casario do seu entorno, e o conjunto arquitetônico proporciona um tom majestoso à cidade. São José do Barreiro também realiza eventos tradicionais e famosos voltados para toda a família, como a Festa de São José (mais conhecida como Festa de Julho, na segunda quinzena do mês).

São José dos Campos: infraestrutura, conectividade e atrações diversas

Localizada no leste paulista, a 97,6 km de São Paulo, São José dos Campos é considerada a capital do Vale do Paraíba, região que une atrativos históricos, religiosos e culturais. Com boa infraestrutura, que vai de hotéis a rodoviária e aeroporto, São José dos Campos oferece boa qualidade de vida à sua população. O município também se destaca na economia, por ser sede de grandes empresas, como a Embraer. Em São José, há museus, parques, igrejas, feiras de artesanato e variedade gastronômica. Tudo isso combinado com muita natureza.

No quesito parques, São José dos Campos conta com diversas opções, como o Parque Santos Dumont, por exemplo. Este parque, feito em homenagem a Alberto Santos Dumont, brasileiro e pai da aviação, tem área de 46.500 m² e está no centro da cidade. O parque oferece equipamentos para praticar atividade física, pista de caminhada, playground, pista de skate, entre outros. Outra opção é o Parque da Cidade Roberto Burle Marx, em homenagem ao paisagista Roberto Burle Marx. O Parque da Cidade ocupa 1 milhão de m² e possui lagos, bosques e uma grande riqueza de fauna e flora.

Entre os museus e centros culturais, destaque para o Memorial Aeroespacial Brasileiro. A experiência para os apaixonados por aeronáutica começa na parte externa, com exibição de aviões e foguetes. Além disso, existe um monumento em homenagem aos pesquisadores que faleceram no acidente do Centro de Lançamento de Alcântara. Por fim, em um galpão, é apresentada a história do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

No turismo religioso, dois dos principais pontos turísticos da cidade são a Igreja de São Benedito e a Igreja Matriz. A Igreja de São Benedito é uma das mais antigas de São José dos Campos e começou a ser construída pelos escravos em 1869, em louvor ao santo preto, sendo concluída pouco depois. Em 1980, foi tombada e preservada e, atualmente, estão sendo restaurados a área externa e entorno.

Já a Igreja Matriz de São José foi construída em 1643, orginalmente como uma capela. Em 1831, um temporal desmoronou o prédio, deixando somente o altar. Então, a capela foi reconstruída em alvenaria em 1934 e passou por uma reforma em 1970, na qual foram alteradas algumas de suas caraterísticas originais. Atualmente, a Igreja Matriz de São José tem a construção do início do século XX.

Bônus: Distrito de São Francisco Xavier

Distrito desde 1892, São Francisco Xavier fica ao norte de São José dos Campos. Suas paisagens encantam, combinando declínios e altitudes. Com 322 km² de área, o Distrito de São Francisco é considerado uma Área de Proteção Ambiental Federal, já que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

O Distrito está a 720 m de altitude e a uma distância de 54,8 km de São José dos Campos. No cenário pacato e deslumbrante, o povo de São Francisco mantém tradições que atraem os turistas, como artesanatos e festas religiosas. Para os fãs de caminhada e mountain bike, o distrito possui trilhas diversas. A paisagem conta com picos e cumes, serras, pedras e quedas d’ água.