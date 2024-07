Setur-SP lança Guia Turístico Católico do Estado de SP

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou, nesta quinta-feira, 4, o Guia do Turismo Católico do Estado de São Paulo. O lançamento aconteceu na Expo Católica, feira internacional de produtos e serviços para a Igreja Católica e maior vitrine do setor no Brasil e na América Latina.

Para elaborar o Guia do Turismo Católico do Estado de São Paulo, a Setur-SP mapeou mais de 300 capelas, igrejas, basílicas, santuários, museus, templos, festas, eventos, rotas e destinos em todo o Estado de SP que promovem o turismo religioso católico.

Alguns exemplos são o Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, que recebe anualmente cerca de 8 milhões de fiéis; o Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, que celebra a memória do primeiro santo brasileiro, São Frei Galvão; o Convento Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém; a Catedral da Sé, na capital paulista; a Canção Nova, sede da Renovação Carismática Católica (RCC) no Brasil, em Cachoeira Paulista, entre outros.

“São Paulo tem a maior arquidiocese do Brasil, com 5,9 milhões de fiéis católicos. Além disso, por conta da diversidade e riqueza de atrativos na capital, no interior e no litoral, São Paulo é o estado que mais recebe visitantes de turismo religioso católico, consolidando-se também como o maior emissor de turistas desse segmento no país”, afirma Roberto de Lucena, titular da Pasta de Turismo e Viagens.

A força do turismo católico também pode ser notada nos feriados religiosos. De acordo com estimativas do Centro de Inteligência e da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, no feriado de Corpus Christi deste ano, 2,9 milhões de pessoas viajaram pelo Estado de SP, gerando movimentação financeira de cerca de R$ 5 bilhões.

Turismo Religioso Paulista

O Turismo Religioso é um dos segmentos turísticos que mais cresce no Brasil, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). As viagens relacionadas ao turismo religioso movimentam cerca de 20 milhões de viagens todos os anos e mais de R$ 15 bilhões, de acordo com o Ministério do Turismo. Por sua formação histórica, social e cultural, o Brasil congrega diversas religiões que valorizam o Turismo Paulista e acrescentam fluxos turísticos importantes. A prática diminui a sazonalidade, estimulando a ocupação dos destinos na baixa temporada.

A Setur-SP agrega um conjunto de iniciativas de incremento da atividade turística no segmento religioso. Entre as ações estão a promoção de destinos com essa vocação, apoio e implantação de rotas turísticas, sejam elas peregrinas que podem ser realizadas a pé, de bicicleta ou por outros meios ou rotas rodoviárias e aéreas. Também inclui acordos de cooperação com outros estados e órgãos estaduais. O objetivo é promover e incrementar toda a oferta de turismo religioso voltado a aspectos históricos ou ligados à religião católica, judaica, islâmica, entre outras.