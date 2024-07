Dia de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência entra para o calendário oficial de Mauá

Agora é oficial: Mauá é a segunda cidade do Grande ABC a formalizar a campanha Gotas Eficientes. Em 25 de junho, foi sancionada a LEI Nº 6.321, que institui o “Dia Municipal de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência” no calendário oficial de eventos do município, a ser comemorado anualmente em 14 de setembro.

O Dia de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência foi inspirado no Projeto Gotas Eficientes, que está em sua 8ª Edição, e foi idealizado pela Associação Adote um Cidadão, liderada pelo Empreendedor Social, Antonio Carlos Veiga, em São Bernardo do Campo. O objetivo da Campanha é mobilizar o maior número possível de doadores de sangue, incluindo pessoas com deficiência, seus familiares, amigos e instituições da sociedade civil, para ajudar diversas pessoas por meio de doações em hemocentros do Brasil.

A essência da ação é capturada pelo slogan DOE O AMOR QUE CORRE EM SUAS VEIAS. Embora pessoas com deficiência muitas vezes recebam doações devido à sua vulnerabilidade social, doar sangue para salvar vidas é uma expressão genuína de amor que transcende qualquer doação material. Este ato coloca a pessoa com deficiência como protagonista de um gesto de nobreza, onde cada gota de sangue é transformada em vida e esperança.

“É motivo de imenso regozijo instituir essa data no calendário municipal de Mauá”, diz Antonio Carlos Veiga, idealizador da Ação Gotas Eficientes. “Essa conquista só foi possível graças à cooperação do Vereador Chiquinho do Zaíra, que, motivado pelo ideal de salvar vidas, através de nossa aliança social, apoiou a iniciativa da Campanha Gotas Eficientes e pleiteou pelo reconhecimento municipal do Dia da Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência.”

A campanha já conta com o apoio de pessoas com deficiência de todo o Brasil, que participam e se comprometem anualmente, pois uma única doação pode salvar até quatro vidas.

“O Projeto de Lei que foi instituído primeiro em São Bernardo do campo, foi o nosso primeiro passo. No entanto, como nossa ação ocorre em todo o Brasil, continuaremos a expandir gradualmente o Projeto de Lei para as sete cidades do ABC, Estado de São Paulo, até alcançarmos o âmbito de Lei Nacional”, acrescenta Veiga.

A campanha Gotas Eficientes em 2024, fora dividida em três fases ao longo do ano, e segue-se os preparativos para o encerramento no dia 14 de setembro, quando diversos hemocentros do Brasil celebrarão o Dia Nacional de Doação de Sangue da Pessoa com Deficiência.

Você está convidado a participar desta ação, seja mais um herói! Para salvar vidas, basta ir ao hemocentro mais próximo de sua casa, e doar o amor que corre em suas veias.