Devido à incêndio, Sabesp informa suspensão de fornecimento de água em Itapecerica da Serra

A Sabesp informa que, por volta das 17h desta quinta-feira (12), foi identificado um incêndio nas proximidades do reservatório Campestre R2, responsável pelo abastecimento das regiões de Itapecerica Campestre e Centro, em Itapecerica da Serra.

A Companhia acionou a Enel para a suspensão da energia elétrica e está colaborando com o Corpo de Bombeiros no local. Em decorrência do incidente, poderá haver intermitências no fornecimento de água na região até que a situação esteja normalizada.

A Sabesp reforça a importância do uso consciente da água neste período e informa que está monitorando o caso. Para mais informações ou para solicitar atendimento, os moradores podem entrar em contato pelos nossos canais 24 horas: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita) ou WhatsApp oficial da Sabesp pelo número (11) 3388-8000.