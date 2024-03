Detran-SP promoverá melhorias no processo de habilitação

O Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) vai promover melhorias em todos os processos que envolvem habilitação: permissão para dirigir, autorização para conduzir ciclomotores, carteira nacional de habilitação e permissão internacional para dirigir no Estado de SP. O objetivo é facilitar a vida do cidadão paulista.

Para a elaboração das novas medidas, o órgão estadual de trânsito publicou, na última segunda-feira (12), a minuta da portaria nº 22 e abriu consulta pública para que a população se manifeste e dê sugestões sobre como tornar os procedimentos mais eficientes. Entre as novidades previstas, uma delas é que o condutor não terá mais que pagar para alterar o endereço cadastrado na CNH se a mudança for entre cidades do Estado de São Paulo. Outro destaque é a realização, em um único dia, do exame prático de direção veicular para categorias diferentes. Situação semelhante ocorre com a adição e a mudança de categoria, que serão feitas em conjunto.

Além dessas inovações, o Detran-SP flexibilizará o recolhimento da taxa de emissão do documento de habilitação. O cidadão poderá realizar o pagamento em até 60 dias após a conclusão do prazo de 12 meses da abertura do processo.

A consulta pública sobre as mudanças ficará disponível para participação até 25 de abril. O objetivo é que o cidadão tenha um retorno sobre a sugestão assim que a colaboração for analisada pelo Detran-SP. Depois desse processo, está prevista para o início de maio a publicação da portaria para que as alterações sejam postas em prática.

Todos os procedimentos seguem a premissa do Detran-SP do emprego de tecnologia de auditoria. O cidadão continuará sendo o principal beneficiário das melhorias propostas pelo Detran-SP, com segurança e otimização de tempo nos processos.

O cidadão que quiser participar da consulta pública sobre os processos de habilitação pode fazer sua contribuição por meio do e-mail: gestao.regulatoria@detran.sp.gov.br. Mais informações, como o prazo para manifestação, estão disponíveis na publicação no site: https://www.detran.sp.gov.br/consultapublica.