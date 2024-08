Detran-SP fiscaliza mais de 2,6 mil motoristas na primeira semana da Festa do Peão de Barretos

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP) está fazendo a sua parte para que o evento mais conhecido do agro nacional, a Festa do Peão de Barretos transcorra de forma segura no que diz respeito ao trânsito. O órgão, vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), está promovendo, ao longo dos dias de festa, campanha educativa de combate à alcoolemia, além de fiscalização efetiva nas vias de acesso ao Parque do Peão. Nos quatro primeiros dias de festa, de quinta (15) a domingo (18), foram fiscalizados mais de 2.600 motoristas durante as ODSI – Operação Direção Segura Integrada – em parceria com a Polícia Militar. sendo que 82 deles se recusaram a fazer o teste do bafômetro e, em mais um caso, foi constatada alcoolemia. Todos foram autuados por infração gravíssima e receberam multa de R$ 2.934,00, além de responderem a processo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, mais de quatro mil pessoas foram abordadas em ações de conscientização em shoppings, praças da cidade e também dentro do evento. Ambas as iniciativas serão intensificadas nesta semana, até o domingo (25), último dia da Festa.

As ações buscam reforçar a mensagem sobre o risco da mistura fatal entre álcool e direção. Com o mote “Escolha o Motorista da Vez e evite o xadrez”, a campanha enfatiza a importância de se escolher o participante do grupo que não consome álcool para levar em segurança a turma para a festa e, depois, de volta para casa. As peças brincam com símbolos do faroeste. Após a realização do teste educativo do bafômetro pelos agentes do Detran-SP, os participantes “aprovados” com o verde no bafômetro recebem a estrela do xerife de “motorista da vez”. Já os que têm o consumo de álcool identificado pelo bafômetro recebem o broche de “Hoje eu não dirijo”. A ideia é reforçada na arena do peão de boiadeiro, com a exibição de um vídeo educativo da campanha antes do show.

O barretense Caio César da Silva Prates, morador da cidade de Guaíra há um ano e meio, sempre volta à terra natal para curtir a Festa do Peão com os amigos. Neste ano, decidiu ser o Motorista da Vez e viu a ação do Detran-SP como um “incentivo” à sua decisão. “A gente sabe como é o policiamento aqui, então, é um lugar em que não se arrisca; a gente já vem consciente”, declarou, depois de receber o “verde” no bafômetro. “‘É a primeira vez que venho na festa sem beber; antes vinha com meu pai e minha mãe, que me traziam, então podia beber. Hoje, sou responsável pelos meus amigos”, disse.

“As ações do Detran-SP impactaram positivamente a população, com mais frequentadores da Festa adotando práticas seguras, como escolher o motorista da vez e usar transporte alternativo. Esses resultados reforçam a importância das nossas iniciativas para um trânsito mais seguro e a prevenção de sinistros, para salvarmos vidas”, afirma Ednéia Nascimento, superintendente regional do Detran-SP, responsável por Barretos.

Tiago Agostinho Leal, morador de Barretos, foi com o irmão à festa e, por ser o “motorista da vez”, não estava consumindo álcool. “É muito importante essa ação, porque nestes períodos de festas é quando o pessoal mais bebe e acontecem os “acidentes” com mais vítimas fatais. Quanto menos isso acontecer, melhor para a sociedade”, afirmou.

Ações continuam

Na segunda semana da Festa do Peão, estão previstas ações educativas no Parque do Peão, a partir da quinta-feira, 22, às 19h30. Na sexta-feira (23), acontece também atividade educativa na praça principal da cidade de Barretos, em parceria com o DER – Departamento de Estradas e Rodagem. Haverá ainda mais quatro Operações Direção Segura Integrada (ODSI), totalizando oito operações efetivas de fiscalização nesta edição da Festa – número quatro vezes maior que o de fiscalizações realizadas no ano passado – em rodovias e trechos urbanos, com o teste do bafômetro.

A namorada de Célio Begalli dos Santos Neto até tentou dissuadi-lo da ideia de não dirigir, mas ele resolveu não arriscar ter o carro recolhido na fiscalização e pagou para um amigo “motorista da vez” levá-los em segurança à festa. “Fiz uma espécie de Uber privado. Hoje, podemos beber tranquilos, sem colocar a vida de ninguém em risco”, declarou.