Detran-SP apoia iniciativa para preservar vida de jovens no trânsito

Com o compromisso de promover um trânsito mais seguro e preservar a vida de adolescentes e jovens, de 15 a 24 anos, o Detran-SP está apoiando a parceria entre a Iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global (BIGRS), a Vital Strategies Brasil e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). As instituições dividem um projeto pioneiro para engajar e proteger o grupo da população que mais morre no trânsito do estado de São Paulo. Participaram também da reunião desta quinta-feira (12) as organizações Cidade Ativa, que aporta ao projeto seus dez anos com trabalhos de engajamento, e, remotamente, a Yours – Youth for Road Safety, organização internacional com sede na Holanda, que atua com a juventude pela segurança viária.

“A abordagem tradicional do planejamento da mobilidade não funciona. Precisamos de uma visão mais holística. Os jovens são ativos, têm de ser enxergados como protagonistas. Devemos incluí-los nas tomadas de decisão.”, disse Manpreet Darroch, vice-diretor da Yours.

“Quando ouvimos crianças, adolescentes e jovens, descobrimos um mundo infinito de possibilidades. O engajamento jovem é uma potência para contribuir com a transformação que a gente busca.”, afirmou Adriana Alvarenga, chefe do escritório do Unicef em São Paulo.

O Detran-SP, que tem apoio da BIGRS em outras medidas que fomentam a convivência saudável no trânsito, esteve representado pela assessora da presidência do Detran-SP, Roberta Mantovani. “Pensar nos jovens e preservar a vida deles é uma forma de cuidar do presente e do futuro da nossa sociedade. Precisamos tratar a sinistralidade como uma questão de saúde pública.”, disse Roberta.

“Somos uma organização voltada para a saúde pública. Uma cidade com trânsito seguro promove uma vida mais saudável.”, disse Pedro de Paula, diretor executivo da Vital Strategies Brasil.

Site e oficina

Roberta apresentou na reunião a seção do portal que o Detran-SP usará para engajar os jovens no debate, colher dados, percepções e receber sugestões. A página possui quiz para testar conhecimentos sobre o trânsito, perguntas abertas e consultas sobre sinistros.

Foram realizadas pela BIGRS e a Cidade Ativa oficinas presenciais entre novembro e dezembro em quatro cidades paulistas de trânsito mais letal para jovens: São Carlos, Mogi Mirim, Campinas e Santo André. As oficinas contaram com atividades lúdicas para mobilizar jovens, conscientizar sobre segurança viária e criar canais de diálogo.

“As oficinas buscaram sensibilizar os jovens para a importância da segurança viária por meio do engajamento.”, disse Gabriela Callejas, diretora da Cidade Ativa.

Diogo Lemos, coordenador executivo da BIGRS, lembrou que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Ele afirmou que a organização evita o termo “acidente” e prefere “sinistro”. “Salvar vidas não custa caro. Ao contrário, é custo efetivo.”, disse Lemos.

Jovens demais para morrer

Em boa parte constituída de pedestres, ciclistas e motociclistas, a população de 5 a 29 anos possui os maiores índices de morte no trânsito. Em 2023, 1.531 jovens perderam a vida, representando um aumento de 19% em relação ao ano passado.

As grandes cidades são as mais letais para os jovens. A capital lidera o ranking de fatalidades, com 286 mortes.

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP trabalha para prevenir sinistros e preservar vidas, com a meta de organizar um trânsito mais seguro. Atualmente, está implementando a transformação digital, com 76 dos 109 serviços disponíveis online.

Como o maior órgão executivo de trânsito do país, o Detran-SP é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 35 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados. Emite aproximadamente 136 mil documentos por dia.