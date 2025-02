Destaque do Juventus-SP faz análise sobre Paulista A2

Pela décima rodada do Paulista A2, a Juventus enfrentará o São Bento neste sábado (15), no estádio Walter Ribeiro, às 16h. Na tabela, o Moleque Travesso segue em quarto lugar, com quatorze pontos, enquanto seu próximo adversário está na zona de rebaixamento.

Rodrigo Carioca, destaque do Grená que já esteve presente em nove jogos, fala sobre o desempenho da equipe na competição: “Iniciamos a competição com muito foco e estamos entregando nosso melhor desde o começo. Estar entre as equipes com os melhores resultados é fruto de muito trabalho diário”, afirma o atacante que chegou para a temporada 2025 na Juventus.

De 16 equipes da competição, apenas oito seguirão para às quartas de final, que segue com o sistema mata-mata. “Ainda temos mais rodadas pela frente e não podemos diminuir o ritmo, agora é suar mais ainda para conseguir somar mais pontos e seguir em busca do nosso objetivo principal”, diz Rodrigo.