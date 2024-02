Destaque brasileiro no Rio Open, João Fonseca desiste do tênis universitário americano

Após uma semana dos sonhos vivida no ATP 500 do Rio de Janeiro, o jovem João Fonseca abdicou de sua ida aos Estados Unidos, onde jogaria o circuito de tênis universitário pela University of Virginia. Ao invés disso, o atleta já seguirá a carreira de tenista profissional.

Fonseca já havia indicado, em coletiva de imprensa durante o Rio Open, que conversaria com a família à respeito da decisão até o meio do ano. O avanço até às quartas de final na competição e o convite para participar do ATP de Santiago, porém, podem ter influenciado no adiantamento desta escolha.

O carioca de 17 anos derrotou um ex-campeão do Rio Open e o número 36 do ranking na última semana (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Leia na íntegra o comunicado de João Fonseca, divulgado por sua assessoria de imprensa: