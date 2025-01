Despedida a Léo Batista: Uma Homenagem ao Ícone do Jornalismo Esportivo Brasileiro

🇧🇷 Léo Batista, que morreu neste domingo aos 92 anos, foi o responsável por dar em primeira mão a morte do presidente Getúlio Vargas, em 1954.



Na última terça-feira, 21 de novembro, familiares, amigos e admiradores de Léo Batista se reuniram em Cordeirópolis, São Paulo, para prestar suas últimas homenagens ao renomado jornalista esportivo. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da cidade natal do comunicador, que faleceu no domingo anterior, 19 de novembro, aos 92 anos, em decorrência de complicações relacionadas a um tumor no pâncreas.

A cerimônia teve início às 15h e foi marcada pela presença de muitos que foram tocados pela trajetória de Léo Batista. No dia anterior, o corpo do jornalista havia sido velado na sede do Botafogo, em General Severiano, onde torcedores e fãs puderam se despedir do ícone que tanto contribuiu para o jornalismo esportivo brasileiro.

José Vitor Lucke, sobrinho de Léo, fez uma emocionante declaração durante o enterro. Ele relembrou como o tio começou sua carreira cedo, ingressando no mundo do trabalho aos 16 anos. Segundo Lucke, a mesma simpatia que Léo exibia na televisão era visível em suas interações familiares. “O que vocês viam na televisão, esbanjando simpatia, ele era com a família também”, destacou José Vitor.

O sobrinho também compartilhou uma memória afetiva sobre as visitas anuais que recebia durante as férias. “Ele sempre trazia as camisas que não usaria mais, e eu daí tinha camisas para o ano inteiro”, recordou com carinho.

“É um dia muito triste, mas também um grande orgulho ver toda essa manifestação. Era uma referência para todos; teve uma vida longa e cumpriu sua missão”, finalizou José Vitor, ressaltando a importância de Léo Batista para o esporte e para aqueles que o cercavam.