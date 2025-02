Desfiles das escolas de samba alteram linhas de ônibus no Butantã

A SPTrans informa que, no sábado (1º), domingo (2) e segunda-feira (3), sempre das 14h até as 6h do dia seguinte, seis linhas terão seus itinerários mudados para a realização dos desfiles das escolas de samba no Carnaval.

Percurso: Av. Eliseu de Almeida/Av. Pirajussara, em ambos os sentidos, entre as ruas Carlos Lisdegno Carlucci e Caminho do Engenho, no Butantã, Zona Oeste da cidade.

Acompanhe as mudanças:

746H/10 Jd. Jaqueline – Sto. Amaro

Ida: normal até a Rua Edward Carmilo, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcílio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Junta Mizumoto, Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo, Av. Eliseu de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Eliseu de Almeida, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcílio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Edward Carmilo, prosseguindo normal.

8026/10 Jd. Ingá – Term. Vila Sônia

Ida: normal até a Av. Pirajussara, Rua Caminho do Engenho, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcílio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Eng. José Valter Seng, Av. Prof. Francisco Morato, Terminal Vila Sônia.

Volta: normal até a Rua Heitor dos Prazeres, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcílio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Caminho do Engenho, Av. Pirajussara, prosseguindo normal.

7013/10 Pq. Arariba – Term. Vila Sônia

Ida: normal até a Av. Pirajussara, Rua Caminho do Engenho, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcílio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Eng. José Valter Seng, Av. Prof. Francisco Morato, Terminal Vila Sônia.

Volta: normal até a Rua Heitor dos Prazeres, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcílio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Caminho do Engenho, Av. Pirajussara, prosseguindo normal.

756A/10 Jd. Paulo VI – Term. Água Espraiada

809L/10 Campo Limpo – Lapa

8072/10 Pq. Ipê – Metrô Morumbi

Ida: normal até a Av. Pirajussara, Rua Caminho do Engenho, Rua Benvenuto Cellini, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Bartolomé Carducho, Av. Albert Bartholome, Rua Marcílio de Sá, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Junta Mizumoto, Av. Min. Laudo Ferreira de Camargo, Av. Eliseu de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Eliseu de Almeida, Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, Rua Salvador Risoleu, Rua Cid. Arnaud Costa, Rua Carlos Lisdegno Carlucci, Rua Marcílio de Sá, Av. Albert Bartholome, Rua Bartolomé Carducho, Rua João Geraldo dos Santos, Rua Benvenuto Cellini, Rua Caminho do Engenho, Av. Pirajussara, prosseguindo normal.

Operação de Ônibus no Carnaval



A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e pesquisar a linha para verificar os desvios.