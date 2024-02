Desfile no Jabaquara altera as linhas no sábado (3)

A SPTrans informa que no sábado (3), 19 linhas terão seus itinerários alterados devido ao desfile do Bloco Breja na região do Jabaquara, Zona Sul.

Bloco Breja no Bloco– 14h às 19h

Confira o itinerário:

5010/10 Jabaquara – Sto. Amaro

Ida: normal até a Rua dos Comerciários, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Acesso (Pça. Acácio Ramos), Rua Taquacetuba, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Taciba, Rua Alba, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Alba, Rua Taciba, Rua Iboti, Rua Ipaobi, Rua Rubens Mattar, Rua Benedito Ferreira, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Taquacetuba, Pça. Acácio Ramos, Acesso, Av. Eng. George Corbisier, Rua dos Capinas, prosseguindo normal.

5701/10 Metrô Conceição – Shop. Morumbi

Ida: normal até a Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, Rua Farjalla Koraicho, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Trav. Jupatis, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5752/10 Vl. Missionária – Metrô Conceição

5759/10 Pq. Primavera – Metrô Conceição

5757/51 Pedreira – Metrô Conceição

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, Rua Farjalla Koraicho, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Trav. Jupatis, prosseguindo normal.

5757/10 Cid. Julia – Metrô Conceição

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua das Guassatungas, prosseguindo normal.

5164/10 Vl. Sta. Catarina – Pq. Ibirapuera

Sentido único: normal até a Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua

Oasis, Rua dos Capinas, Rua Farjalla Koraicho, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Trav. Jupatis, prosseguindo normal.

5164/21 Cid. Leonor – Pq. Ibirapuera

Sentido único: normal até a Rua Taciba, Rua Alba, Rua Muritinga, Rua Vieira Portuense, Rua Corapanaubas, Av. Gen. Valdomiro de Lima, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, prosseguindo normal até Av. Eng. George Corbisier, Av. Gen. Valdomiro de Lima, Rua Corapanaubas, Rua Alba, Rua Taciba, prosseguindo normal.

5164/41 Vl. Guarani – Metrô Conceição

Sentido único: normal até a Rua Taciba, Rua Alba, Rua Muritinga, Rua Vieira Portuense, Rua Corapanaubas, Av. Gen. Valdomiro de Lima, Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, prosseguindo normal até a Rua dos Comerciários, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas.

576C/10 Metrô Jabaquara – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até a Rua dos Comerciários, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Rua dos Marapés, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

675M/10 Centro Sesc – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Rua Alba, Rua Taciba, Rua Iboti, Rua Ipaobi, Rua Rubens Mattar, Rua Benedito Ferreira, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Taquacetuba, Pça. Acácio Ramos, Acesso, Av. Eng. George Corbisier, Rua dos Capinas, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua dos Comerciários, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Acesso (Pça. Acácio Ramos), Rua Taquacetuba, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Taciba, Rua Alba, prosseguindo normal.

675P/10 Shop. SP Market – Metrô Conceição

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, Rua Farjalla Koraicho, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Trav. Jupatis, prosseguindo normal

577T/10 Jd. Miriam – Metrô Ana Rosa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, Rua Farjalla Koraicho, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Trav. Jupatis, prosseguindo normal.

6338/10 Jd. Miriam – Pq. Ibirapuera

Sentido único: normal até a Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, Rua Farjalla Koraicho, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Praça Pe. José Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Retorno (Pça. Acácio Ramos), Av. Eng. George Corbisier, Rua dos Marapés, prosseguindo normal.

695D/10 Jd. Sta. Bárbara – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Rua Iboti, Rua Ipaobi, Rua Rubens Mattar, Rua Benedito Ferreira, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Taquacetuba, Pça. Acácio Ramos, Acesso, Av. Eng. George Corbisier, Rua dos Capinas, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua dos Comerciários, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Acesso (Pça. Acácio Ramos), Rua Taquacetuba, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Iboti, prosseguindo normal.

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

695X/10 Term. Varginha – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Rua Alba, Rua Taciba, Rua Iboti, Rua Ipaobi, Rua Rubens Mattar, Rua Benedito Ferreira, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Dr. Victor Eugenio do Sacramento, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Taquacetuba, Pça. Acácio Ramos, Acesso, Av. Eng. George Corbisier, Rua dos Capinas, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua dos Comerciários, Praça Pe. José da Conceição Meireles, Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, Rua Cruz das Almas, Av. Eng. George Corbisier, Acesso (Pça. Acácio Ramos), Rua Taquacetuba, Rua Parnaíba Paoliello, Rua Dr. Vicretor Eugenio do Sacramento, Rua Prof. Carlos Rizzini, Rua Taciba, Rua Alba, prosseguindo normal.

707K/10 Term. Guarapiranga – Metrô Jabaquara

Ida: normal até a Rua Alba, Rua Muritinga, Rua Corapanaubas, Av. Gen. Valdomiro de Lima, Av. Eng. George Corbisier, Acesso, Rua Oásis, Rua dos Capinas, prosseguindo normal.

Volta: Terminal Jabaquara, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, Av. Gen.

Valdomiro de Lima, Rua Corapanaubas, Rua Muritinga, Rua Alba, prosseguindo normal.

Informações sobre a operação dos ônibus e desvios de linhas durante o Carnaval no site: https://www.sptrans.com.br/carnaval.