Desfile do bloco Banda do Candinho acontece nesta quarta (26) agitando a Bela Vista

O carnaval de rua paulistano ganha um brilho especial com a edição de 2025 do tradicional bloco Banda do Candinho. Neste ano, a homenagem será dedicada ao icônico sambista Adoniran Barbosa, um dos maiores símbolos da cultura paulistana. Para tornar a celebração ainda mais especial, o grupo musical Demônios da Garoa – principal parceiro musical de Adoniran e patrimônio cultural do samba – é o padrinho oficial do desfile e fará uma participação especial no evento.

Com o tema “Adoniran Barbosa Mora no Coração do Bixiga”, o desfile acontece no dia 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira), reunindo milhares de foliões – como ocorre todos os anos – em um cortejo pelas ruas do Bixiga e do centro histórico da cidade. A concentração terá início às 18h, na Rua 13 de Maio, 37, esquina com a Rua Santo Antônio, e a saída do bloco está marcada para 21h.

“A Banda do Candinho tem orgulho de manter viva a essência do carnaval de rua de São Paulo. Homenagear Adoniran Barbosa é celebrar a alma do Bixiga e da cidade, e ter os Demônios da Garoa como padrinhos dessa festa é um presente para todos os foliões”, afirma Candinho Neto, presidente da agremiação.

PERCURSO DO DESFILE

Após a concentração, a Banda do Candinho percorrerá ruas emblemáticas de São Paulo, passando por pontos icônicos como a Rua Santo Antônio, Martinho Prado, Martins Fontes, Consolação, Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Teatro Municipal, Conselheiro Crispiniano, Largo Paissandu, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Praça da República, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, retornando ao Bixiga.

Adoniran Barbosa e sua relação com o Bixiga – Adoniran Barbosa, nascido João Rubinato, é uma das figuras mais emblemáticas do samba paulistano. Suas músicas, como “Trem das Onze”, “Saudosa Maloca” e “Samba do Arnesto”, retratam com humor e lirismo o cotidiano dos trabalhadores, boêmios e imigrantes do Bixiga, bairro que sempre foi um berço cultural de São Paulo.

Demônios da Garoa: uma história de 80 anos no samba – Os Demônios da Garoa, grupo formado em 1943, foram os maiores intérpretes da obra de Adoniran Barbosa e seguem sendo referência no samba brasileiro. Com reconhecimento no Guinness Book como o grupo de samba mais antigo do mundo em atividade, sua trajetória é marcada por sucessos que embalam gerações de fãs. A atual formação conta com Sérgio Rosa, Ricardo Rosa, Dedé Paraizo e Everson Pessoa.

Sobre a Banda do Candinho

Fundada em 1981, a Banda do Candinho é um dos blocos pioneiros do carnaval de rua de São Paulo. Criada para celebrar a fase pré-carnavalesca, a banda tem como missão manter viva a tradição das marchinhas e do samba, arrastando milhares de foliões pelas ruas do Bixiga e do centro paulistano.