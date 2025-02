Desfile de Carnaval em Santos emociona com homenagens e enredos vibrantes

No último dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Santos, realizado na madrugada deste domingo (23), a Passarela Dráuzio da Cruz foi palco de apresentações que emocionaram foliões e torcedores. As agremiações Independência, Unidos dos Morros, União Imperial e Sangue Jovem brilharam sob os holofotes, proporcionando um espetáculo vibrante.

O evento teve início com as escolas do Grupo de Acesso, que animaram o público antes da entrada das quatro grandes campeãs do carnaval. A escola Independência foi a primeira a se apresentar no segundo dia, seguindo-se por Unidos dos Morros, União Imperial e Sangue Jovem.

A Independência trouxe ao sambódromo o enredo “Malagueta”, homenageando uma das pimentas mais apreciadas no Brasil. Com mais de 1.500 integrantes, distribuídos em 14 alas e três carros alegóricos, a escola retratou a história desse ingrediente icônico na culinária nacional. A composição do samba-enredo foi assinada por Fernando Negrão e outros compositores, sendo interpretada por Fernandinho SP.

Na sequência, a Unidos dos Morros celebrou os 50 anos da TV Cultura com o enredo “Quem Te Viu Quer TV, Cultura, Educação e Samba No Pé”. A agremiação contou com mais de 1.800 participantes em 16 alas e três carros alegóricos, homenageando programas marcantes da emissora, como o Castelo Rá-Tim-Bum. O samba-enredo foi criado por Nikinha e outros artistas, sendo entoado pelo intérprete Ito Melodia.

A União Imperial entrou na passarela logo após a Unidos dos Morros com um tributo à sétima arte através do enredo “A verde e rosa conta: A Magia dos Campeões de Bilheteria”. Com 1.500 componentes em 14 alas e três carros alegóricos, a escola transformou a avenida em um verdadeiro cinema ao ar livre. O samba-enredo foi composto por Turko e outros artistas, com interpretação de Chitão Martins.

Por fim, a Sangue Jovem encerrou as apresentações com o enredo “Gohayó à Célula Mater – A Raiz de Uma Nação”, prestando homenagem à cidade de São Vicente. Com um elenco de mais de 1.200 integrantes em 14 alas e três carros alegóricos, a escola apresentou a história dos povos nativos e da colonização da primeira cidade do Brasil. A letra do samba foi elaborada por um time de compositores, incluindo Erasmo Dias e outros, e foi interpretada por Anderson Atração.

Diego Patola, presidente da Sangue Jovem, expressou suas esperanças para o desfile: “A expectativa está grande. A gente veio para brigar. Com o Neymar na jogada, acho que vamos fazer um belo Carnaval”.

O desfile deste ano reafirmou o compromisso das escolas com a cultura popular brasileira e trouxe à tona temas relevantes através da arte do samba.