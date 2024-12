Descubra quatro vantagens de usar produtos de limpeza inovadores

O setor de produtos de limpeza no Brasil não para de crescer e hoje o país ocupa a quarta posição entre os maiores mercados do mundo dentro dessa categoria. É o que mostra o Anuário da ABIPLA (Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso), que ressalta que essa cesta corresponde a 6% dos gastos dos consumidores.

Isso faz com que os brasileiros queiram economizar e, com isso, busquem novos formatos e linhas de produtos. Nesse cenário, entram os produtos inovadores, que não apenas oferecem resultados mais práticos, baratos e eficazes, mas também atendem à crescente demanda por alternativas que impactem menos o meio ambiente.

Para explicar melhor sobre esse assunto, Carlos Clur, Investidor da MultiMais, marca de produtos de limpeza multiuso que une inovação, sustentabilidade e praticidade, destaca quatro vantagens de usar itens inovadores na hora de fazer a faxina. Confira:

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um tema urgente no mercado global e soluções que apresentam menos impacto ao meio ambiente chamam cada vez mais atenção dos consumidores. No contexto dos produtos de limpeza, essa também é uma realidade e por isso, o maior cuidado com a natureza é um dos benefícios que pode ser encontrado em itens inovadores.

“Muitos são desenvolvidos com ingredientes biodegradáveis e menos agressivos, além de terem embalagens recicláveis ou com menos plástico. Além disso, atendem à crescente demanda por soluções mais ecológicas, permitindo que os consumidores contribuam para a preservação do planeta sem abrir mão de um bom produto de limpeza”, explica Clur.

O executivo ressalta ainda que a sustentabilidade pode estar em todo o processo, como o de logística, por exemplo. “Quanto menores os pacotes dos produtos, mais otimizado se torna o transporte, já que os veículos podem levar mais mercadorias em uma mesma viagem. Os resultados são menos poluição e redução da pegada de carbono”, complementa.

Otimização de espaços

Outro benefício é a otimização de espaços, uma vez que a inovação trouxe ao mercado produtos mais multifuncionais, ou seja, que podem ser utilizados para várias finalidades com a mesma eficiência. Isso reduz a necessidade de armazenar uma grande quantidade de itens diferentes para cada tipo de limpeza, como os específicos para vidros, pisos, superfícies de madeira, entre outros.

Além disso, muitos produtos inovadores vêm em embalagens mais compactas ou concentradas, ocupando menos espaço nos armários. Essa característica é especialmente útil para quem vive em ambientes menores, como apartamentos, onde aproveitar cada centímetro disponível faz toda a diferença. Assim, esses itens tornam a organização mais simples e prática, sem comprometer a eficiência na limpeza.

“Ao invés de um armário cheio de produtos grandes ocupando muito lugar, imagine o mesmo móvel com embalagens mais compactas que geram os mesmos resultados. É ótimo, porque o ganho em espaço e praticidade é hoje uma necessidade dos consumidores e isso seguirá como uma tendência comportamental”, diz o investidor da MultiMais.

Menor custo

As vantagens citadas acima impactam em outro ponto: menor custo. As fórmulas concentradas dos produtos de limpeza inovadores fazem com que uma pequena quantidade seja suficiente para realizar a limpeza desejada. Com isso, esses itens duram mais e reduzem a necessidade de reposição com mais frequência. Resumindo, os consumidores economizam a longo prazo, sem abrir mão da eficiência.

“Os produtos concentrados são um excelente exemplo, nadando na contramão dos itens diluídos, que têm alta composição de água. Isso significa que, como as pessoas não precisam pagar pela água de dentro dos produtos de limpeza e as indústrias podem fazer embalagens menores, os custos diminuem”, destaca Clur.

Fórmulas multifuncionais, que reúnem várias funções em um único produto, também resultam em menos gastos. Além disso, produtos inovadores são eficientes, o que pode contribuir para a economia de recursos como água e energia.

Praticidade

Segundo o investidor da MultiMais, com a rotina cada vez mais corrida, os consumidores querem produtos que façam com que eles economizem tempo, mas mantenham a qualidade da limpeza. Os produtos de limpeza inovadores se encaixam nesse cenário e, por isso, praticidade aparece como uma vantagem.

“Esses itens são desenvolvidos para simplificar e agilizar o processo de limpeza, atendendo às necessidades do dia a dia de forma eficiente. A praticidade pode estar relacionada a fatores como melhor controle de aplicação, itens com alto rendimento, e menor necessidade de preparação das substâncias, por exemplo. Além disso, existem itens que ainda contam com formatos mais simples, como os sachês multiusos, que tornam o uso mais rápido e fácil”, conclui.