Descubra o time com maior torcida em finais da Libertadores

A final da Libertadores, realizada no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no último sábado (30), destacou-se não apenas pela vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 3 a 1, mas também pela impressionante presença de público. Segundo dados divulgados pela Conmebol na quarta-feira (4), a partida atraiu um total de 69.803 torcedores, com uma distribuição significativa entre os clubes finalistas.

O Botafogo, campeão dentro e fora de campo, garantiu a maioria nas arquibancadas, com 37.584 ingressos vendidos, representando mais de 53% do público presente. Este apoio maciço da torcida foi um fator decisivo na atmosfera eletrizante que impulsionou o time carioca à vitória. Por outro lado, o Atlético-MG, mesmo com um número menor de adeptos presentes —26.619 ingressos vendidos, correspondendo a 38% do total— não deixou de fazer sua presença ser sentida no estádio.

Além dos torcedores dos clubes finalistas, outras 5.600 pessoas compuseram o “público geral”, que inclui convidados e não pagantes. Este contingente foi essencial para criar uma atmosfera diversa e globalizada, refletindo o alcance internacional do torneio, já que os bilhetes foram adquiridos por fãs de mais de 40 países diferentes.

O evento contou com a participação de quase 7 mil funcionários, garantindo a organização e segurança necessárias para um evento dessa magnitude. Essa logística complexa reflete a importância da Libertadores no cenário esportivo mundial e a capacidade organizacional da Conmebol.

Em conclusão, a final da Libertadores 2023 foi um espetáculo tanto em campo quanto nas arquibancadas. A significativa presença da torcida botafoguense destacou o fervor e paixão pelo futebol na América Latina, consolidando o evento como um marco no calendário esportivo internacional.