Descubra as Novidades Gastronômicas de São Paulo: Festival de Arais e Delícias no Centro

A vibrante cena gastronômica de São Paulo se renova a cada semana, e esta não é exceção. Entre as atrações da semana, destacam-se o festival de arais e o happy hour na Casa Tavares, além de inovações nos menus de renomados estabelecimentos localizados no centro da capital paulista.

Nos arredores do icônico Edifício Copan, o Bar da Dona Onça, sob a liderança da talentosa chef Janaína Torres, apresenta novas criações que prometem encantar os paladares. Em sua mais recente proposta, a chef utiliza a trufa brasileira sapucay, colhida no Rio Grande do Sul, que se destaca por suas notas de castanha e aroma frutado. Os novos pratos incluem um canapé de carne crua servido em pão torrado (R$ 120), capellini ao molho de manteiga artesanal Roni (R$ 120) e uma deliciosa mousse de chocolate com o mesmo ingrediente especial (R$ 95).

Para quem busca um ambiente descontraído e musical, a Casa Tavares se destaca como um espaço multifuncional que combina restaurante, café e clube de jazz. Com um novo menu para o happy hour e uma roda de choro nas sextas-feiras, a casa oferece petiscos que mudam semanalmente. Um dos destaques é o escabeche de peixe branco acompanhado por um mix de brotos, além de promoções em bebidas, como taças de vinho a R$ 16.

No domingo (2), o chef Fred Caffarena do Make Hommus organiza uma tarde especial dedicada ao arais — um sanduíche feito com pão sírio. Ele apresenta versões recheadas com faláfel, carne ou polvo, com preços variando entre R$ 42 e R$ 48. Além disso, Caffarena contará com a colaboração de Lierson Mattenhauer, do Xepa, que criará duas receitas exclusivas para o evento. Os participantes poderão saborear drinques preparados pelo bartender Diogo Sevillo, do Pindura. A casa agora estará aberta no primeiro domingo de cada mês.

Por fim, no bar de vinhos Paloma, a chef Gabi Guerriero apresenta quatro novas adições ao menu para a temporada de verão. As novidades incluem moules et frites (R$ 59), um prato elaborado com mexilhões acompanhados de batatas fritas e bottarga. Para os amantes das sobremesas, destaca-se uma combinação inovadora que mescla creme de queijo com compota de figo, pedaços da fruta fresca e crumble de gergelim com manjericão (R$ 35).

Essas novas propostas não apenas refletem a criatividade dos chefs paulistanos mas também reforçam o status da cidade como um dos destinos gastronômicos mais dinâmicos do Brasil.