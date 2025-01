DeSantis Apoia Renomeação do Golfo do México para ‘Golfo da América’

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou seu apoio à proposta do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para renomear o Golfo do México como “Golfo da América”. Esta mudança de nomenclatura foi mencionada em uma ordem executiva relacionada às condições climáticas, emitida na última segunda-feira (20).

Na referida ordem, DeSantis fez alusão a uma “área de baixa pressão se movendo através do Golfo da América”, um nome ainda não oficial para a região. O documento também trouxe alertas sobre uma tempestade de inverno que está afetando diversas partes dos Estados Unidos nesta semana. A ação do governador ocorre antes mesmo de Trump formalizar a mudança por meio de uma ordem executiva específica.

No mesmo dia de sua posse, Trump assinou um decreto abordando a questão da renomeação do golfo. A determinação exige que o Conselho de Nomes Geográficos dos EUA forneça orientações para assegurar que todas as referências federais ao novo nome sejam incorporadas em mapas, contratos e outros documentos oficiais.

Entretanto, a implementação dessa mudança não é uma tarefa simples. No âmbito estadual e federal, há uma série de legislações, tratados e documentos que se fundamentam no nome oficial de Golfo do México. Muitos desses textos são cruciais para a definição de territórios e condados nos Estados Unidos.

A alteração na nomenclatura pode acarretar complicações legais, tornando certas leis desatualizadas ou incoerentes com os limites geográficos estabelecidos historicamente. Além disso, o Golfo do México é mencionado em documentos relacionados à delimitação de terras, projetos de preservação ambiental e regulamentações sobre construção e turismo.

Para que essa possível mudança de nome seja efetiva, será necessário que os legisladores estaduais aprovem projetos de lei que revisem as nomenclaturas anteriores e garantam a adequação dos textos à nova designação.

Na ordem executiva assinada por Trump — que marca o início desse processo em nível federal —, o presidente ressalta que “o golfo continuará desempenhando um papel fundamental na formação do futuro da América e da economia global”. Ele argumenta que, em reconhecimento à importância econômica dessa região, é necessário renomeá-la oficialmente como Golfo da América.

A proposta enfrentou resistência desde o início. Claudia Sheinbaum, presidente do México, manifestou publicamente sua desaprovação ao afirmar que “é sempre importante ter a cabeça fria” diante das promessas e medidas adotadas por Trump.