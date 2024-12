Desabrigados no Rio Grande do Sul celebram Natal em abrigos temporários

Em um gesto de solidariedade e esperança, mais de 1.200 gaúchos que perderam suas residências devido às enchentes ocorridas em maio de 2024 receberam uma ceia especial de Natal em abrigos montados para assisti-los. A festividade foi realizada em Porto Alegre, onde os desabrigados puderam desfrutar de um jantar que respeitou as tradições natalinas, mesmo em meio à adversidade.

Raquel, uma das residentes do abrigo localizado na região das Ilhas de Porto Alegre, compartilha o espaço com seu filho e outros 360 desabrigados. A estrutura foi estabelecida pelo governo estadual e é gerida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O menu da ceia incluiu pratos como arroz à grega, frango e lombo à Califórnia, além de presentes especiais para as crianças, trazendo um pouco de alegria ao contexto desafiador que enfrentam.

Atualmente, o Rio Grande do Sul mantém 26 centros de acolhimento em operação em 15 cidades diferentes. As regiões mais afetadas pelas inundações são a metropolitana de Porto Alegre e o Vale do Taquari, que concentram a maior parte dos abrigos.

A expectativa é que esses centros sejam fechados até junho de 2024, conforme programas habitacionais permanentes, como o Compra Assistida, forem implementados. Angélica Maria Hoch, que já transitou por três abrigos diferentes, aguarda ansiosamente sua inclusão no programa. “Fiz todos os papéis. Vamos ver se meu nome sai na próxima lista”, comentou.

Nesse período de espera por soluções habitacionais definitivas, os laços entre os moradores se fortalecem. “Agora, não nos separamos mais. Vamos arrumar casas lado a lado, para ficarmos juntos”, afirmou Luciana Pereira. A esperança de reconstruir suas vidas e retornar a um lar se torna uma fonte de inspiração para todos. “Quero levar minha família para minha casa e reunir todos os amigos novamente. Essa amizade a gente não joga fora”, finalizou Maria Nilda.