DER-SP lança página de dados abertos para ampliar transparência e acesso público

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) realizará, no dia 25 de março, a partir das 9h, a mesa-redonda de lançamento da página “Dados Abertos, Transparência e Agilidade”. A iniciativa, disponível no site oficial do DER-SP, visa reforçar o compromisso do Governo de SP com a transparência, disponibilizando informações de interesse público de maneira acessível e inovadora.

O evento contará com a presença do presidente do DER-SP, Sergio Codelo, além de um painel de especialistas e representantes de universidades, consultorias e da Controladoria Geral do Estado (CGE).

Plataforma organizada por temas estratégicos

A nova página “Dados Abertos” está estruturada para facilitar a navegação e o acesso às informações, organizando os conteúdos em seis áreas principais:

Administração

Ativos Rodoviários

Divisões Regionais

Sistema Rodoviário Estadual

Obras e Segurança Viária

Malha Rodoviária – Pesquisa de Rodovias

Além disso, a plataforma traz dados atualizados sobre o tráfego de veículos nas rodovias estaduais, permitindo maior controle social e tomada de decisões mais informadas.

A iniciativa segue marcos regulatórios sólidos, como o Manual de Elaboração de Planos de Dados Abertos da CGE, o Decreto nº 68.769, de 14 de agosto de 2024, e a Resolução CGE nº 014, de 24 de setembro de 2024, garantindo a integridade e o uso estratégico das informações públicas.

Evento de lançamento: informações e participação

O evento será realizado na sede do DER-SP, localizada na Avenida do Estado, 777, Ponte Pequena, São Paulo – SP, no auditório Mitsuru Okawa (5º andar).

Serviço:

Evento: Mesa-redonda de lançamento da seção “Dados Abertos, Transparência e Agilidade”

Mesa-redonda de lançamento da seção “Dados Abertos, Transparência e Agilidade” Data: 25 de março

25 de março Horário: 9h às 17h

9h às 17h Local: Sede do DER-SP – Avenida do Estado, 777, Ponte Pequena, São Paulo – SP / auditório Mitsuru Okawa, 5º andar

A expectativa é que a nova página fortaleça o acesso às informações públicas e contribua para uma gestão mais transparente e participativa das rodovias paulistas.