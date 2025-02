Deputado Julio Lopes busca reuniões para acelerar decisão sobre Usina Nuclear de Angra 3

O deputado federal Julio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro, anunciou sua intenção de promover reuniões com os ministros Rui Costa e Fernando Haddad com o objetivo de acelerar a deliberação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a respeito da usina nuclear Angra 3. Essa informação foi revelada após uma reunião entre Lopes e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que expressou seu compromisso em encontrar uma solução para a situação que envolve a usina nuclear o mais rápido possível.

A recente demanda por um novo adiamento na decisão sobre a tarifa de energia da usina, solicitada pelos ministérios da Casa Civil e da Fazenda, baseia-se na necessidade de aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a participação da União no conselho da Eletrobras. O julgamento deste processo, considerado crucial para o futuro da Eletronuclear — empresa responsável pela operação das usinas em Angra dos Reis — está agendado para o dia 6 de março.

O impasse se agrava com a posição dos ministros Rui Costa e Fernando Haddad, que se opõem ao voto favorável do ministro Alexandre Silveira, que defende a continuidade das obras e a conclusão da usina Angra 3, estimadas em um custo de aproximadamente 21 bilhões de reais.

Este cenário levanta preocupações sobre o futuro energético do Brasil e destaca a necessidade urgente de decisões estratégicas que possam impactar diretamente o setor nuclear e suas implicações econômicas.