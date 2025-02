Deputado cobra investimentos para evitar tragédias em patrimônios históricos da Bahia

Diante do desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, localizada no Centro Histórico de Salvador, o deputado federal Bacelar (PV-BA) manifestou, nesta quinta-feira (6), profunda preocupação e cobrou soluções imediatas e investimentos robustos para evitar que tragédias semelhantes se repitam.

“O que aconteceu na Igreja de São Francisco de Assis não é um caso isolado. Há anos alertamos para o estado crítico de muitos patrimônios históricos, que sofrem com o abandono e a falta de manutenção adequada. O poder público precisa agir antes que novas tragédias aconteçam”, declarou Bacelar.

Bacelar citou iniciativas como o Programa Monumenta, que já destinou recursos para a restauração de monumentos tombados, mas defende a ampliação desses investimentos.

“O governo já mostrou que pode investir na preservação. O problema é que os recursos são intermitentes e insuficientes. Precisamos de um programa contínuo e permanente”, ressaltou.

Além disso, ele propõe a criação de um fundo nacional exclusivamente voltado à preservação do patrimônio cultural para garantir que esses espaços históricos recebam os cuidados necessários antes que alcancem um estado crítico.

“Não podemos permitir que a negligência destrua nossa história. É preciso um compromisso real do governo para restaurar e conservar esses espaços, que fazem parte da memória do nosso povo”, cobrou.

O deputado concluiu reforçando a necessidade de união entre os governos federal, estadual e municipal, além da iniciativa privada e da sociedade civil.

“Preservar o patrimônio histórico não é gasto, é investimento. Precisamos agir agora para que tragédias como essa não se repitam. A tragédia na Igreja de São Francisco de Assis serve como um alerta para a necessidade de ações imediatas e eficazes na preservação do patrimônio histórico do Brasil”, finalizou.