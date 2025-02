Deputado Afonso Motta defende inocência de secretário Parlamentar investigado pela PF

Na manhã desta quinta-feira, 13 de outubro, o deputado federal Afonso Motta, do PDT do Rio Grande do Sul, expressou sua crença na inocência de seu secretário parlamentar, Lino Rogério Furtado, que está sendo investigado pela Polícia Federal (PF) por supostas irregularidades relacionadas a um esquema de desvio de emendas parlamentares.

A operação da PF resultou na execução de 11 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de busca pessoal, visando os envolvidos na investigação. Lino Furtado tem sido colaborador do deputado desde 2016 e foi afastado de suas funções após uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista à imprensa, Afonso Motta informou que ainda não teve a oportunidade de dialogar com seu secretário sobre as acusações. Ele mencionou que a possibilidade de desligar Lino Furtado do gabinete está em análise, mas que qualquer decisão será tomada à luz do andamento das investigações. “Eu acredito na inocência dele; ele está sob investigação, mas ainda não foi condenado. Aguardarei as circunstâncias desta situação. Avaliaremos a questão na próxima semana”, afirmou Motta.

A declaração do deputado ocorreu logo após uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba. O encontro se deu em um contexto de crescente atenção da Suprema Corte em relação à transparência e rastreabilidade dos recursos provenientes das emendas parlamentares.

Em sua avaliação, Afonso Motta acredita que o caso não afetará negativamente o diálogo entre o Congresso Nacional e o STF sobre este tema crucial. Ele destacou que o presidente da Câmara manifestou apoio a ele durante a conversa. “O assunto das emendas parlamentares e da transparência é um tema recorrente nas pautas atuais. Discutimos isso e Hugo se mostrou ao nosso lado para que essa investigação prossiga e chegue a uma conclusão satisfatória”, relatou.

O deputado também revelou estar “sensibilizado” com as implicações que esta situação traz para seu mandato. “É inaceitável que uma circunstância como essa possa impactar meu trabalho legislativo. Muito mais do que uma questão pessoal, é a integridade do meu mandato que fica comprometida, recebendo críticas indevidas”, concluiu Motta.

De acordo com informações da PF, há indícios da formação de uma organização criminosa que direcionava emendas parlamentares para apropriação indevida de recursos públicos. No caso em questão, as emendas foram destinadas ao Hospital Ana Nery, localizado em Santa Cruz do Sul (RS), com exigências de percentuais sobre os valores liberados.

Além de Lino Rogério Furtado, o diretor administrativo e financeiro da Metroplan, Cliver André Fiegenbalfm, também figura entre os investigados. A Metroplan é vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul.