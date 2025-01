Deputada Marina Helou cobra ações para proteger escolas do litoral de SP

A deputada Marina Helou, em um esforço contínuo para promover a segurança e a qualidade da educação dos estudantes de São Paulo, solicitou informações oficiais sobre as medidas adotadas pelo governo para proteger as unidades escolares do estado no contexto de chuvas intensas. O Ofício nº5/2025 recomenda o investimento em adaptação climática e a preparação da infraestrutura das escolas para situações de emergência climática.

Chuvas expõem a vulnerabilidade da infraestrutura escolar

O ofício é uma resposta às recentes chuvas intensas que atingiram diversas cidades do estado e destaca a importância dos centros educacionais como espaços de proteção das comunidades. Exemplos incluem seu uso como abrigos temporários para famílias desalojadas. A recomendação enfatiza a implementação de políticas públicas integradas que ampliem a resiliência das comunidades diante de eventos climáticos extremos. Nesse contexto, as escolas desempenham um papel fundamental, não apenas como espaços de ensino, mas também como locais temporários de acolhimento para famílias desalojadas, especialmente em situações emergenciais.

Para tal, a infraestrutura escolar deve estar adaptada para suportar essa função de acolhimento sem prejudicar o direito à educação. “É fundamental que as políticas públicas se integrem, promovendo uma resposta eficaz aos desafios climáticos e garantindo a proteção das populações vulneráveis. Precisamos assegurar que as escolas não apenas continuem sendo um local de aprendizado, mas também desempenhem um papel crucial em momentos de crise, protegendo aqueles que mais necessitam,” afirmou a deputada.

Adaptação climática como prioridade para o futuro

O mandato da deputada Marina Helou se coloca à disposição para dialogar com os órgãos competentes e contribuir com propostas que fortaleçam a adaptação climática, a proteção ambiental e a garantia de direitos, com especial atenção ao contexto escolar. Além disso, o documento destaca que as escolas precisam ser preparadas para proteger alunos, educadores e toda a comunidade escolar dos impactos dos eventos climáticos, como enchentes, calor intenso e temporais.