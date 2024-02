Deputada questiona SSP sobre uso de apenas 3% da verba para Delegacias da Mulher em SP

A deputada estadual Marina Helou (REDE) oficiou o Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, questionado a informação de que, em 2023, apenas 3% do orçamento previsto ao funcionamento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) foram utilizados para executar as ações.

Com a defesa da vida das mulheres como pauta prioritária desde o primeiro mandato, Marina considera lamentável que, dos R$ 24 milhões disponibilizados para implementação de delegacias da mulher 24 horas, apenas R$ 675,5 mil tenham sido usados durante todo o ano passado.

A deputada destaca, ainda, que 2023 foi o ano com maior registro de casos de feminicídio desde 2018, quando o crime passou a ser contabilizado separadamente no estado de São Paulo. No documento, a Marina Helou pergunta por que o recurso não foi empenhado e, em caso de realocação, para quais outras ações a Pasta destinou a verba.

“Priorizar as mulheres no orçamento é dever de um estado comprometido com o fim da violência contra a mulher. O atendimento 24h em todas as Delegacias da Mulher é fundamental para que vítimas de violência física, moral e sexual possam fazer a denúncia do crime e receber o acolhimento necessário”, finaliza a parlamentar.

Quem é Marina Helou?

Marina Helou está no seu segundo mandato como deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Tem como pautas prioritárias a infância, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, segurança pública e direitos humanos, além da vida segura de mulheres e meninas. É mãe do Martin e da Lara, entusiasta da política baseada no diálogo, transparência e participação, além de ser autora de 11 Leis no estado de São Paulo.