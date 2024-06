Deputada Carla Morando participa do 3º Fórum Esfera no Guarujá

A coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, deputada estadual Carla Morando, participou nos dias 7 e 8 de junho, do 3º Fórum Esfera Brasil, no Guarujá, em São Paulo. O evento reuniu políticos, autoridades e empresários para debater infraestrutura, reformas, crescimento econômico, tecnologia, entre outros temas e teve painel sobre as visões gerais da Nação com a participação do governador Tarcísio de Freitas, do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do sócio fundador da Cosan, Rubens Ometto, em debate mediado pelo jornalista William Waack.

Jornalista Wiliam Waack e deputada Carla Morando durante Esfera 2024/Divulgação

“Nosso governador trouxe pautas importantes de nosso Estado neste painel com visões gerais do país, assuntos relevantes para o fortalecimento da economia do Estado e do Brasil. Além disso, tivemos mais painéis importantes e discussões em que apresentamos pautas da nossa Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico que luta por um Estado de São Paulo forte que garanta o desenvolvimento de setores como a indústria, comércio e serviços gerando emprego para a população”, citou a deputada.

Entre os assuntos discutidos nestes dois dias de painéis do Fórum estão: “Inovação e reforma tributária na Saúde: Uma indústria mais inteligente”, “Rede digital e varejo”, “Os fundos para o desenvolvimento do Brasil”, “Universalização do crédito”, “O Brasil na liderança da sustentabilidade global”, “Da teoria à prática: soluções em segurança pública” e “O futuro da economia do Brasil”.