Depois de “Cachorro”, Thiago Carvalho e Marcynho Sensação lançam “Quero não”

Dando início a divulgação do projeto audiovisual “Bora”, o cantor Thiago Carvalho lança o single “Quero Não” em parceria com Marcynho Sensação. A música marca uma nova fase do cantor, após emplacar o sucesso “Cachorro” entre as 30 músicas mais ouvidas do país.

Gravado no Complexo do Beach Park em Aquiraz/CE, com muita música boa misturando ritmos no fim da tarde. O DVD chega para mostrar o amadurecimento do artista agenciado pela Talismã Music, empresa liderada por Leonardo. Thiago Carvalho apostou em arrocha, brega e forró sem deixar as suas raízes sertanejas de lado, conquistando um novo espaço no nordeste depois que a última música de trabalho do verão foi propagada nas festas e paredões. “Foi uma energia surreal estar em Fortaleza gravando meu novo DVD, estou apostando muito nessa música com Marcynho Sensação, ela está pancada. A música “Cachorro” abriu portas para mim, principalmente com o público do Nordeste, nós aproveitamos esse momento perfeito para tirar esse projeto do papel”, comenta Thiago.

Este foi o primeiro projeto do artista após assinar com a Warner Music Group. Thiago Carvalho vem ganhando destaque e se consagrando como uma das grandes apostas do sertanejo atual.