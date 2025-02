Thiago Carvalho conquista Nordeste com gravação de novo DVD

Thiago Carvalho está pronto para conquistar o nordeste! Após o grande sucesso do single “Cachorro”, o cantor gravou um DVD em Fortaleza, CE, nesta terça-feira (04) com participações especiais de Eric Land, Marcynho Sensação, Michele Andrade, Natanzinho Lima e Zé Cantor. O artista embalou o Complexo do Beach Park com muita música boa no fim da tarde.

Intitulado “Bora”, o projeto audiovisual contou com 17 músicas divididas entre inéditas e regravações de grandes sucessos, mesclando arrocha, forró e vaneira. “Foi uma energia surreal estar em Fortaleza gravando meu novo DVD. estou muito feliz com o resultado, tenho certeza que vai ser um DVD incrível, que vai romper fronteiras”, comenta Thiago.

Sobre o repertório, o artista revela que recebeu diversas músicas e foi escolhendo qual música combinava mais com cada uma das participações. “A gente vai recebendo muitas músicas e avaliando, fui vendo qual combinava com cada um e foi maravilhoso demais, foram participações mais que especiais, estou feliz demais”, completa o artista. “Eu tenho três grandes apostas para este trabalho: ‘Mil Bocas’, ‘Vagabundo Nato’ e ‘Tem Rapariga no Meio’, tenho certeza que vão ser sucesso em todo o Brasil”, finaliza.

Este foi o primeiro projeto do artista após assinar com a Warner Music Group. Thiago Carvalho vem ganhando destaque e se consagrando como uma das grandes apostas do sertanejo atual. A grande virada em sua carreira aconteceu em 2023, quando foi anunciado como o novo agenciado da Talismã Music, empresa liderada por Leonardo.

Confira o setlist: