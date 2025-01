Denúncias de estupro e furtos marcam show da Anitta em Ribeirão Preto

No último domingo (26), durante o show da turnê “Ensaios da Anitta” realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, um homem de 32 anos alegou ter sido vítima de estupro. De acordo com seu depoimento à Polícia Civil, o homem afirmou que foi dopado durante a apresentação e não se lembra dos eventos subsequentes.

Após acordar no dia seguinte, o homem percebeu dores na região anal, o que o motivou a registrar um boletim de ocorrência. Ele estava acompanhado por amigos no evento, que atraiu um grande público.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou que o caso está sendo investigado pelo 8° Distrito Policial de Ribeirão Preto. As autoridades já iniciaram os procedimentos necessários para identificar os envolvidos e solicitaram um exame pericial no Instituto Médico Legal (IML).

Em resposta aos acontecimentos, a assessoria do show informou que está colaborando com a Polícia Civil na apuração das denúncias, com apoio da Faro Eventos, organizadora do evento. A equipe organizadora ressaltou que disponibilizou uma Sala de Acolhimento Social durante as apresentações, onde profissionais de psicologia e advocacia estão à disposição para atender ao público diante de quaisquer incidentes.

Além das denúncias graves de estupro, diversos relatos sobre furtos e bebidas adulteradas também começaram a surgir nas redes sociais. A forte chuva que atingiu a região durante o show também marcou a ocasião.

Conforme reportado pelo portal G1, a advogada Ana Beatriz Viegas, que teve seu celular roubado durante o evento, está coordenando uma ação coletiva para notificar extrajudicialmente a Faro Eventos. Até o momento, trinta e oito boletins de ocorrência foram registrados por vítimas de furtos, e o grupo já conta com mais de cem pessoas que relatam ter perdido pertences pessoais.

Viegas descreveu ter presenciado o roubo de seu celular por quatro indivíduos e expressou sua insatisfação com a resposta da equipe de segurança na hora do ocorrido. “Muitas pessoas estavam fazendo as mesmas reclamações sobre os furtos”, afirmou ela, destacando que os ladrões atuaram ao abrir bolsas e levar celulares rapidamente.

Outro casal de São Carlos também compartilhou sua experiência desconcertante após deixar a área do “open bar”. Um dos jovens disse que perdeu completamente a memória após a chegada da cantora ao palco, lembrando apenas do retorno para casa. O parceiro relatou que percebeu a falta do celular após procurarem atendimento médico no ambulatório do evento.

O casal descreveu um estado alarmante em que um deles perdeu completamente a consciência e ambos apresentaram sintomas severos como náuseas e fraqueza ao acordar no dia seguinte, além de terem perdido diversos itens pessoais como carteira, documentos e eletrônicos.

A situação se complicou ainda mais com relatos nas redes sociais sobre ladrões entrando em contato com as vítimas para ameaçá-las ou aplicar golpes adicionais, além de informações sobre celulares que foram encontrados em cidades distantes como São Paulo e Goiânia.