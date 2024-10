Denúncia anônima leva PM a encontrar ‘casa bomba’ em Carapicuíba

Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas, no domingo (27) pela Polícia Militar. Uma denúncia anônima ajudou a equipe a localizar uma “casa bomba” em Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde os suspeitos comercializavam os entorpecentes. Mais de 1,6 mil porções de drogas foram apreendidas.

A equipe do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recebeu as informações e iniciou o patrulhamento nos arredores no intuito de flagrar os suspeitos e monitorar a possível movimentação do tráfico.

Quando localizaram a casa, aparentemente abandonada, os policiais entraram no local. O casal tentou se esconder, mas foi encontrado e preso em flagrante, sendo posteriormente levado à delegacia.

Espalhados pelo imóvel, os militares apreenderam 794 pinos de cocaína, 715 pedras de crack, 167 porções de maconha, uma máquina para selar as embalagens e um simulacro de arma de fogo.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no 1º Distrito Policial do município.