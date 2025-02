DENNIS e Luísa Sonza lançam o aguardado videoclipe de “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”

DENNIS e Luísa Sonza liberaram, nesta quinta-feira (13), no YouTube, o aguardado videoclipe de “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”, faixa que remonta o sucesso de “Dança da Motinha” – clássico do funk carioca lançado há 25 anos por DENNIS. Gravado em São Paulo e dirigido por GIGS, o videoclipe aposta em uma estética futurista, combinando um estúdio de estrutura aparente com contrastes marcantes.

O visual intenso do registro é reforçado pela presença de motos, figurinos de couro e uma dinâmica frenética. A coreografia, criada por Flávio Verne e presente no registro audiovisual da faixa, foi divulgada previamente e se tornou viral nas redes sociais. Lançada no dia 30 de janeiro, a música já conquistou o público e vem sendo destaque nas plataformas de áudio, acumulando mais de 8 milhões de streams no Spotify em poucos dias.

Com um sample do hit original, “Motinha 2.0 (Mete Marcha)” revisita um som que marcou a cultura do funk e das pistas de dança no início dos anos 2000, agora com batidas mais encorpadas e um flow moderno, acompanhando a evolução do gênero e a atmosfera pop de Luisa Sonza.