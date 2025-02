Dennis e Luísa Sonza lançam “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”

Mais de 25 anos depois de produzir um dos funks mais icônicos do Brasil, DENNIS resgata elementos de “Dança da Motinha” em “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”, sua nova faixa em parceria com Luísa Sonza. Com lançamento nesta quinta-feira, 30 de janeiro, a música chega para unir gerações e reafirmar a força do funk como um dos ritmos mais influentes do país.

“Dança da Motinha foi um marco para o funk e para a minha trajetória. É incrível ver como essa música continua viva até hoje, 25 anos depois. Com ‘Motinha 2.0’, quis trazer essa referência de volta, mas com um toque atual e essa energia incrível da Luísa, que abraçou a música assim que ouviu”, conta DENNIS.

Com um sample do hit original, “Motinha 2.0 (Mete Marcha)” revisita um som que marcou a cultura do funk e das pistas de dança no início dos anos 2000, agora com batidas mais encorpadas e um flow moderno, acompanhando a evolução do gênero e a atmosfera pop de Luisa Sonza. O lançamento também dialoga com o público jovem, que redescobre clássicos do funk através de redes sociais e tendências virais.

“Eu e o DENNIS nos reunimos para gravar outra música. Eu já estava envolvida em outro projeto quando ele me mostrou essa faixa e disse: “ouve essa música aqui.” Assim que escutei pela primeira vez, não tive dúvidas e falei: “Eu não quero saber. Eu vou gravar a voz dessa música agora! Vamos fazer isso juntos.” Ele entrou totalmente na vibe, e em pouco tempo a gente já tinha tudo pronto. Então ele sugeriu: “Vamos lançar já pro verão?”, e eu topei na hora. Foi um processo super rápido, divertido e leve. Desde o primeiro instante, me apaixonei pela música e pensei: “É isso! Vamo que vamo!”, declarou Luisa.

Desde o anúncio feito no Instagram, a faixa vem sendo aclamada pelos fãs de DENNIS e Luísa, gerando grande expectativa para o lançamento. Apenas no TikTok, o trecho da música já ultrapassa 3 mil reproduções. A coreografia criada por Flávio Verne, divulgada previamente, já se tornou viral nas redes sociais, reforçando o impacto do single antes mesmo de seu lançamento oficial e consolidando-o como uma das promessas do Carnaval. Além disso, conforme revelado pelos artistas recentemente, o single ganhará um videoclipe surpreendente em breve.