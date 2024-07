Denarc encontra ‘laboratório’ de metanfetamina no centro de São Paulo

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), encontrou, na segunda-feira (1), um “laboratório” clandestino usado para produzir uma droga conhecida como “cristal”, uma variação da metanfetamina.

Quatro homens estrangeiros e duas mulheres foram presos no local. A apreensão aconteceu no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. O prejuízo ao tráfico é estimado em R$1 milhão.

Após trabalhos de inteligência policial, a equipe da 4ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) identificou um endereço usado por criminosos para manipular a droga. Segundo as informações, integrantes de uma máfia estrangeira estariam importando insumos da China para produzir a droga no Brasil.

Os agentes foram ao endereço e cumpriram os mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. No apartamento 2,1 quilos da droga foram encontrados, assim como os seis envolvidos, que foram presos no local.

De acordo com o setor de inteligência, o valor da droga pode alcançar R$ 500 por grama. Ainda no imóvel, foram apreendidos apetrechos para a produção do entorpecente e um carro.

O caso foi registrado na 4ª Dise como tráfico e associação ao tráfico de drogas.