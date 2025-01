Delegado revela detalhes da investigação sobre a morte do policial penal em Osasco

Na última quarta-feira, 15 de janeiro, o delegado José Luiz Nogueira, da Seccional de Osasco, participou de uma entrevista ao programa Tá Na Hora, veiculado pelo SBT, onde discutiu a investigação em torno da morte do policial penal Sérgio Ferreira dos Santos. O agente foi sequestrado no dia 13 de janeiro e seu corpo foi encontrado no dia seguinte, enterrado em uma cova rasa na região.

Durante a entrevista, Nogueira não descartou a possibilidade de que o crime organizado esteja envolvido no caso. “O setor de homicídios de Osasco está totalmente empenhado na apuração deste crime desde o início. No entanto, é importante ressaltar que existem outras linhas de investigação sendo consideradas. Neste momento, as informações são ainda muito preliminares”, declarou o delegado.

Atualmente, três indivíduos estão sob vigilância da polícia. Contudo, o delegado optou por manter os nomes desses suspeitos em sigilo para preservar a integridade das investigações.

A Polícia Civil está avaliando duas possíveis motivações para o assassinato. A primeira hipótese sugere que a vítima teria contribuído para a prisão de uma mulher que tentou ingressar no Complexo Penal de Osasco com substâncias ilícitas, levando à sua detenção por tráfico após uma denúncia feita por Sérgio. A segunda linha de investigação se relaciona a um incidente que ocorreu no final do ano passado no mesmo complexo penal, onde uma mulher alegou ser membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), provocando tumulto e resultando em um boletim de ocorrência por ameaça.