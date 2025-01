Agente penitenciário é encontrado morto em Osasco

Na última segunda-feira (13), Sérgio Ferreira dos Santos, um agente penitenciário de 48 anos, saiu de casa para mais um dia de trabalho, mas não retornou. A situação gerou preocupação entre os familiares, que decidiram registrar um boletim de ocorrência por sequestro.

O corpo do agente foi encontrado em uma área conhecida como favela de Osasco, localizada na Grande São Paulo. A confirmação foi feita pelo presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, Fábio César Ferreira.

De acordo com informações fornecidas à polícia pelo irmão da vítima, Sérgio havia solicitado um carro via aplicativo e estava aguardando a chegada do veículo em um bar nas proximidades. Testemunhas relataram que dois homens abordaram o agente enquanto ele esperava; um deles estava armado e ambos disseram a Sérgio que precisavam “conversar”. Em seguida, ele foi forçado a entrar em um carro.

Quando o motorista do aplicativo chegou ao local, o proprietário do bar informou sobre o incidente. Utilizando as redes sociais, o motorista conseguiu contatar um colega de trabalho de Sérgio, que rapidamente avisou a família sobre a situação. Preocupados com a segurança do agente, os parentes foram até a delegacia para formalizar a ocorrência de sequestro.

Infelizmente, algumas horas após o registro do boletim, as autoridades encontraram o corpo de Sérgio em uma cova aberta dentro de um cemitério clandestino na comunidade Santa Rita, que fica a aproximadamente quatro quilômetros da residência do agente.

Ainda não foram divulgadas informações claras sobre as motivações por trás do crime. Contudo, há suspeitas de que o caso possa estar ligado a uma carta atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que ordenava represálias contra policiais penais e continha instruções para levantar informações sobre seus endereços.

Fábio César Ferreira expressou seu pesar pelo trágico acontecimento e clamou por uma investigação minuciosa. “O SIFUSPESP se solidariza com os familiares e colegas do Policial Penal assassinado e exige uma apuração rigorosa das circunstâncias dessa execução e punições severas aos responsáveis por este crime hediondo,” afirmou Ferreira.

O velório do agente penitenciário está programado para ocorrer nesta quarta-feira (15), às 13h, no Cemitério Bela Vista, em Osasco.