Delegada Seccional de São Bernardo recebe homenagem em solenidade do 6º BPM

O Paço Municipal de São Bernardo do Campo foi palco, nesta quinta-feira (20), da solenidade de 54 anos do 6º Batalhão da Polícia Militar “Cel PM Nikoluk”. O evento reuniu autoridades civis e militares para celebrar a história e os serviços prestados pela unidade à segurança pública da região.

Durante a cerimônia, foi concedida a Medalha Cinquentenário do Batalhão, uma honraria que simboliza o compromisso e a dedicação de personalidades que atuam em prol da segurança pública. Entre os homenageados, a Delegada Seccional de Polícia de São Bernardo do Campo, Dra. Kelly Cristina Sacchetto, recebeu a medalha em reconhecimento ao seu trabalho à frente da Seccional, destacando-se na redução dos índices de criminalidade e no fortalecimento das ações de combate à violência.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, e o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, que parabenizaram o 6º BPM pelo trabalho exemplar e reafirmaram o compromisso com a segurança pública municipal.

“Essa homenagem representa o reconhecimento de um trabalho conjunto e integrado entre as forças de segurança, sempre em busca de garantir mais segurança e qualidade de vida para a população. Agradeço imensamente ao 6º BPM por essa honraria e reforço meu compromisso em continuar atuando para fortalecer a segurança em nossa cidade”, destacou a Delegada Seccional Dra. Kelly Cristina Sacchetto.



Crédito:Divulgação

