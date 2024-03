Deic prende quadrilha responsável por roubos de medicamentos de alto valor

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu cinco pessoas envolvidas em roubos de medicamentos de alto valor em farmácias. O grupo usava de violência para cometer os delitos e tinha como foco remédios para emagrecimento e déficit de atenção. O flagrante ocorreu neste sábado (16), em um imóvel no Jardim Primavera, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

Após investigações e trabalho de inteligência, agentes da especializada identificaram o local onde o grupo se escondia. Após monitoramento, equipes da 5ª delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio – DISCCPAT, com apoio de policiais do Grupo Especial de Reação (GER), entraram na residência e detiveram três homens e duas mulheres.

No local, além dos criminosos, foram apreendidos três carros – um deles com a placa clonada e dois com sinais identificadores adulterados, produtos de furto. Também foram recolhidos uma motocicleta, duas armas de fogo, vasta quantidade de medicamentos e um celular produto de roubo.

A quadrilha foi presa em flagrante, e parte do grupo foi identificado como autores de um assalto recente a uma farmácia na região do Morumbi. Todos já tinham passagens criminais.

O caso está sendo registrado na especializada como roubo e receptação, ambos qualificados, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e adulteração de sinal veicular identificador.