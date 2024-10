Deic fecha falsa central bancária especializada em golpes contra idosos

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) fecharam uma falsa central bancária especializada em golpes contra idosos, na manhã desta sexta-feira (4). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Dois homens e uma mulher são investigados.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, três pessoas foram identificadas e são investigadas pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Estelionatos e Crimes Contra a Fé Pública da Divisão de Investigações Gerais (DIG). O material apreendido durante as buscas será analisado pelos investigadores.

As investigações começaram a partir da denúncia de uma vítima enganada pelos criminosos. Ela perdeu R$ 56 mil com o golpe. De acordo com os investigadores, o bando usava a central clandestina para entrar em contato com os clientes dos bancos alertando sobre a identificação de uma fraude na conta.

Os golpistas orientavam os idosos a buscarem ajuda no banco, porém, alertava sobre um suposto envolvimento de funcionários da agência. Eles convenciam as vítimas a resolver o “problema” no caixa eletrônico, efetuando a transferência do saldo para outra conta, que estava em nome dos golpistas a fim de se proteger de possíveis fraudes.

O caso está sendo registrado como estelionato qualificado e organização criminosa na 2ª DIG.