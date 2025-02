Deic descobre falsa central de golpes e prende 9 em sítio no interior de SP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) descobriram uma falsa central de golpes em um sítio na área central de Porangaba, no interior de São Paulo, na quinta-feira (6). No local, sete homens e duas mulheres, entre 18 e 38 anos, foram presos em flagrante. As equipes ainda apreenderam três veículos, dez notebooks, doze celulares e diversos fones de ouvido com microfones.

Investigadores receberam informações de que criminosos envolvidos com roubo e furto a banco estariam fazendo reuniões em uma chácara no município. No endereço, um dos suspeitos foi atender a porta e, quando viu que eram policiais, correu e alertou as demais pessoas que estavam na casa.

As equipes entraram e prenderam nove suspeitos, sendo que outros dois conseguiram fugir por uma área de mata.

No momento do flagrante, os golpistas estavam em ação, então deixaram os notebooks ligados, o que permitiu a identificação de planilhas com nomes e dados pessoais das vítimas, bem como informações sobre as contas bancárias.

Conforme as investigações, os presos fingiam ser funcionários de instituições bancárias para ligar aos clientes e induzi-los a realizar transferências via Pix.

O líder da quadrilha havia sido preso em 2018 em operação da Polícia Federal contra fraudes. Outros três envolvidos também tinham passagens criminais por estelionato, receptação, porte ilegal de arma, corrupção de menores e associação criminosa. Além disso, uma das mulheres era procurada pela Justiça.

Os suspeitos foram encaminhados à 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), do Deic, onde permaneceram presos. O caso foi registrado como estelionato, associação criminosa, localização e apreensão de objeto e veículo e captura de procurado.