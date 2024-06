Deic apreende mais de 80 kg de drogas em ‘casa bomba’ no interior de SP

Equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) apreenderam mais de 80 quilos de drogas em uma “casa bomba” na Vila das Flores, em São José dos Campos, interior de São Paulo, na quinta-feira (27). Um homem de 34 anos foi preso em flagrante.

Policiais civis foram informados que o suspeito passaria por uma rodovia da região. Ele foi abordado em uma praça de pedágio e informado que havia dois mandados de busca e apreensão contra ele em endereços diferentes.

No primeiro, nada de ilícito foi encontrado. No segundo, as equipes encontraram dezenas de caixas com 86 tijolos de maconha, totalizando 83 quilos.

Balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito e um aparelho celular também foram apreendidos no imóvel.

O suspeito foi encaminhado ao Deic e permaneceu preso. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e tráfico de drogas.