Defesa e Saúde Animal de SP orienta sobre cuidados para animais em casa e em viagem

Com a proximidade das férias, período em que muitas famílias com pets começam os preparativos de suas viagens, é fundamental lembrar que os cuidados com os bichinhos devem estar entre as prioridades durante esse planejamento. Existem diversas opções para garantir que eles estejam seguros e confortáveis, seja em casa ou na estrada.

A Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo preparou uma série de recomendações para as famílias. Para os tutores de cães e gatos que vão viajar, mas não vão levar seus pets, a coordenadora Rebecca Politti indica fazer uma pesquisa para se certificar que os locais onde os bichinhos ficarão hospedados são de confiança. Uma das alternativas de hospedagem são os hotéis para animais, ideais para pets que se adaptam bem a novos ambientes. Ao escolher um local, é importante verificar a reputação do hotel, as atividades oferecidas e os padrões de limpeza. “Além disso, é importante que o animal esteja vacinado e desparasitado antes da estadia, para evitar complicações”, destacou Rebecca.

Outra opção é a contratação de um cuidador (“petsitter”), especialmente se o animal não está acostumado a sair de casa. Esse profissional fará visitas diárias para alimentar, cuidar e brincar com o bichinho. “É essencial passar todas as instruções necessárias e deixar os utensílios disponíveis. Para maior tranquilidade, recomenda-se que o ‘petsitter’ envie atualizações diárias sobre o bem-estar do animal, como vídeos feitos com os seus próprios celulares”, sugeriu Rebecca.

Para aqueles que desejam levar os pets na viagem, é fundamental escolher uma hospedagem adequada e preparada para recebê-los. “Antes da partida, leve seu animal ao veterinário para atualizar as vacinas e aplicar preventivos, como antipulgas e coleiras repelentes. Isso é especialmente importante em destinos de litoral, onde a dirofilariose, conhecida como ‘verme do coração’, é mais prevalente”, disse a coordenadora.

Se o veterinário indicar, o tutor pode levar um kit de primeiros socorros, contendo a medicação habitual do animal e antialérgicos e remédios para enjoo.

Durante a estadia, é importante manter o animal na coleira para evitar fugas e confrontos com outros pets. Além disso, os bichinhos não devem passear em praias, pois isso pode causar contaminação e perturbação da fauna local.

Se a viagem for internacional, é essencial verificar com a companhia aérea os documentos necessários, como a carteirinha de vacinação atualizada e o atestado de saúde emitido por um veterinário nos últimos 30 dias. O Certificado Veterinário Internacional também é exigido e deve ser obtido conforme orientações do Ministério da Agricultura: Link .

A viagem de férias pode ser uma experiência incrível, mas o bem-estar do pet deve estar entre os cuidados. Com planejamento e o zelo adequados, as famílias podem aproveitar suas férias, sabendo que seu animal de estimação está seguro e feliz, seja em casa ou em sua companhia.