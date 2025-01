Defesa Civil investe R$ 28 milhões em Presidente Prudente para conter desastres

A Defesa Civil do Estado de São Paulo anunciou um investimento significativo de R$ 28 milhões na região de Presidente Prudente, visando a implementação de obras projetadas para minimizar os efeitos de desastres naturais. As intervenções abrangem a construção de pontes, galerias e sistemas de drenagem, essenciais para o controle das águas pluviais e prevenção de alagamentos.

Desse total, R$ 19,8 milhões já foram alocados para a conclusão de obras que visam fortalecer a infraestrutura local. As ações já realizadas incluem a edificação de 20 pontes, além de galerias e travessias em aduelas. O restante dos recursos está atualmente sendo aplicado em obras em andamento, que também contemplam melhorias no sistema de drenagem e travessias necessárias para facilitar o escoamento da água da chuva.

Além do investimento em infraestrutura, os municípios da região foram agraciados com viaturas novas e kits destinados ao combate a incêndios, uma medida que visa aumentar a capacidade de resposta das equipes locais em situações emergenciais.

Operação Chuvas

Em dezembro do ano passado, a Defesa Civil deu início à Operação Chuvas, uma estratégia voltada à prevenção de desastres ambientais e ao preparo do estado para as intensas temporadas de chuvas. O Governo do Estado de São Paulo destinará um total de R$ 64,3 milhões para esta operação, que beneficiará 89 municípios com a entrega de viaturas e equipamentos para o combate a incêndios. Adicionalmente, as intervenções previstas incluem a instalação de radares meteorológicos e outras obras essenciais para garantir a segurança da população durante períodos críticos.