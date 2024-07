Defesa Civil de Mauá participa de simulado de emergência no Polo Petroquímico

Na próxima quarta-feira (17/07), a Defesa Civil de Mauá participará de um simulado de emergência no Polo Petroquímico. A atividade será coordenada pelo Cofip (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) e contará também com o apoio da Defesa Civil de São Paulo e do PAM Capuava (Plano de Auxílio Mútuo). O treinamento tem início previsto para as 09h, quando deve ser acionado um alarme na Indorama Ventures, que desencadeará a evacuação de colaboradores nas demais empresas do Polo e também de condomínios localizados no Parque São Rafael, já em São Paulo.

Um alerta importante aos motoristas e a quem circular pela região, o posto de comando onde ficarão as viaturas de agentes públicos e emergência, será na rua Oscarito, 1231, no Jardim Sônia Maria. Por esse motivo, serão sinalizadas com faixas de trânsito as vias onde ocorrerá o simulado, para que os motoristas estejam atentos à circulação de pessoas e viaturas, além de possíveis interdições parciais.