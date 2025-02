Defesa Civil de SP alerta para altas temperaturas no Carnaval

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a previsão do tempo para o Carnaval 2025: o estado registrará altas temperaturas entre os dias 28 de fevereiro a 5 de março, período que inclui, portanto, os quatro dias de folia (1º a 4 de março).

Em algumas regiões do estado, principalmente no interior paulista, o predomínio de uma massa de ar quente fará as temperaturas chegarem a até 37°C nas regiões de Presidente Prudente e Marília, por exemplo. Na capital, as máximas devem chegar a 33°C.

Veja as máximas na previsão do tempo para o Carnaval em diferentes regiões de SP:

35°C nas regiões de Bauru , Araraquara , São José do Rio Preto , Araçatuba , Sorocaba e Campinas .

nas regiões de , , , , e . 34°C no Vale do Ribeira e regiões de Registro , Barretos , Franca e Ribeirão Preto .

no e regiões de , , e . 32°C no Litoral Norte .

no . 33°C na Região Metropolitana da capital paulista e no Vale do Paraíba .

na e no . 27°C na Serra da Mantiqueira .

na . 31°C na Baixada Santista .

na . 37°C nas regiões de Presidente Prudente e Marília.

“Diante desta previsão do tempo para o Carnaval, muita atenção às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas com problemas respiratórios”, alerta Matheus Roncato, diretor do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil. “A principal orientação é manter a hidratação constante, usar filtros solar, roupas leves e evitar a prática de atividade física nos períodos mais quentes do dia, entre 10 e 16 horas.”

O monitoramento da Defesa Civil da previsão do tempo para o Carnaval ainda identificou possibilidade de chuvas intensas, mesmo com o calor. As pancadas devem vir de formas isoladas, mas podem ocorrer com forte intensidade, acompanhada de rajadas de vento e até mesmo queda de granizo em alguns pontos isolados.

A Defesa Civil divulga a previsão do tempo para o Carnaval e demais datas em suas redes sociais. Além disso, também emite alertas para eventos climáticos extremos, como tempestades, diretamente no celular da população através do sistema cell broadcast.

Durante o Carnaval, a Defesa Civil fará monitoramento constante do tempo pelo CGE. Para receber os alertas por SMS, basta enviar seu CEP para o número 40199.

Calor e saúde

O calor intenso, como o que consta na previsão do tempo para o Carnaval, pode trazer riscos à saúde. Por isso, o Governo de São Paulo reforça alertas para curtir a folia com saúde e segurança. As orientações incluem cuidado redobrado com alimentação, hidratação e exposição ao sol.

As altas temperaturas e o esforço físico aumentam o gasto energético e o nível de transpiração do corpo. Com isso, quem for curtir o Carnaval deve reforçar a hidratação e beber mais água. Isso evita sintomas da desidratação, como mal estar, dor de cabeça e tontura.

Os foliões também devem se atentar à ingestão de bebidas alcoólicas. Cervejas e destilados não hidratam o corpo. Pelo contrário, elas aumentam a eliminação de líquidos corporais pela urina e pelo suor, facilitando a desidratação.

Outra dica é se alimentar bem antes dos blocos. A comida ajuda a diminuir e retardar os efeitos do álcool no organismo. Por isso, não beba de barriga vazia. Durante a folia, o ideal é manter a alimentação saudável com itens leves, pouco gordurosos e de fácil digestão. As melhores comidas para o Carnaval são frutas frescas, tapiocas e pão integral.