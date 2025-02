DeepSeek: entenda o que é a nova IA chinesa rival do ChatGPT

O DeepSeek é um chatbot de inteligência artificial (IA) chinês que teve a sua versão mais recente, o DeepSeek R1, disponibilizada oficialmente em janeiro de 2025. Em poucos dias, o novo assistente de IA ganhou uma popularidade astronômica com uma plataforma gratuita, de código aberto e um custo de treinamento muito menor que os seus concorrentes, como o ChatGPT. Então, nesta última semana, o DeepSeek provocou uma queda de quase US$ 1 trilhão no valor de mercado de outras empresas do setor, como o Google, a Tesla, a Nvidia, a Amazon e a Microsoft.

O que é o DeepSeek?

Com o mesmo nome da sua inteligência artificial, a DeepSeek é uma startup criada em 2023 na China e liderada pelo CEO e fundador Liang Wenfeng. O sucesso da empresa é impulsionado pelo lançamento do seu modelo de IA generativa mais recente: o DeepSeek R1. O modelo de linguagem alimenta o chatbot DeepSeek e possui a capacidade de desenvolver raciocínio próprio semelhante ao o1 da OpenAI, de acordo com informações da empresa.

A companhia teria uma estrutura limitada, o que resultou no desenvolvimento da IA com um orçamento muito menor que os valores investidos em suas rivais. Segundo a DeepSeek, a execução final do treinamento de um dos seus modelos custou somente US$ 5,6 milhões. Em comparação, a OpenAI gastou cerca de US$ 100 milhões para desenvolver o GPT-4, a versão atual que alimenta o ChatGPT. Além da concorrência com a IA da OpenAI, o DeepSeek promete competir com outros modelos avançados como o Gemini do Google e a Meta AI.

Como o DeepSeek funciona?

O DeepSeek funciona de forma similar aos seus concorrentes: o chatbot possui uma interface em que os usuários podem fazer perguntas e inserir comandos para serem respondidos pela IA. É necessário se cadastrar para utilizar a plataforma. A inteligência artificial chinesa está disponível em uma versão web e um aplicativo, sendo o app um dos mais baixados e bem avaliados na App Store dos Estados Unidos nos últimos dias.

O DeepSeek chama a atenção de investidores e grandes empresas ao redor do mundo

Ao apresentar uma inteligência artificial com a mesma qualidade das opções atuais, mas com um custo de desenvolvimento mais barato, o DeepSeek movimentou o mercado internacional. A Nvidia, fabricante de chips para IA, perdeu cerca de US$ 600 bilhões em valor de mercado na última semana. Seguindo a tendência de queda, outras gigantes da tecnologia também tiveram perdas significativas, incluindo a Alphabet (Google), a Tesla, a Amazon, a Microsoft e a Meta.

Com todo esse impacto no setor de tecnologia do mundo inteiro, a inteligência artificial chinesa tem desafiado as big techs americanas a agirem. A Microsoft já trabalha na integração do DeepSeek R1 no ecossistema do Copilot+ e demais plataformas da empresa. Enquanto a OpenAI anunciou que disponibilizará o seu modelo mais novo o3-mini no ChatGPT de forma gratuita.

