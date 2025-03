Decreto amplia faixa etária da mamografia em São Bernardo, 1ª cidade do Brasil a realizar ação

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou, na manhã desta quinta-feira (20/3), decreto que amplia a faixa etária para realização de mamografia, no processo de rastreio de câncer de mama. A partir da próxima segunda-feira (24/3), mulheres de 40 a 74 anos poderão fazer o exame para detecção precoce da doença. A mudança vai beneficiar diretamente 83 mil mulheres que estão nesta faixa etária na cidade.

São Bernardo passa a ser a primeira cidade do Brasil que acata recomendação da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e estende a faixa etária para rastreio. “Este é um momento histórico para São Bernardo e para as mulheres, mas acima de tudo, espero que seja exemplo para outras cidades, Estados e também para o governo federal ampliar o acesso ao exame”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

O chefe do Executivo municipal frisou que ampliar a faixa etária para a realização do exame representa não um aumento de gastos, mas sim um investimento na saúde das mulheres. “O Ministério da Saúde vai continuar pagando os exames de quem tem entre 50 e 69 anos e nós vamos assumir essas despesas enquanto não houver repasse, porque esse é um investimento de extremo significado, de cuidado e proteção”, completou.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, pontuou que essa mudança é um marco divisório, que, para muitas mulheres, pode ser a diferença entre se curar ou não ter tempo para o tratamento. “É isso o que São Bernardo está fazendo, sob a liderança do prefeito Marcelo Lima, entendendo que um atendimento de qualidade em saúde leva uma cidade adiante”, afirmou. “É um orgulho fazer parte desta equipe”, emendou.

PIONEIRISMO – A presidente da Comissão Nacional Especializada em Mastologia da Febrasgo, Rosemar Rahal, parabenizou a iniciativa e o pioneirismo de São Bernardo. “No Brasil, 25% dos diagnósticos de câncer de mama é em mulheres com até 50 anos. Considerando que 80% da população brasileira é dependente do SUS (Sistema Único de Saúde), essa é uma decisão muito importante”, declarou. “E por mais que haja indicações técnicas, nada aconteceria sem a assinatura do prefeito. Que essa assinatura represente o momento em que vidas estão sendo salvas”, concluiu.

Rosemar também explicou que, embora o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) recomendem o exame de rastreio para mulheres de 50 a 69 anos, essa decisão também está sendo revista junto à Agência Nacional de Saúde (ANS), com repercussão também para o SUS. “São estudos antigos, feitos com um perfil epidemiológico que não corresponde à nossa população, então o que o prefeito Marcelo Lima está fazendo aqui hoje é extremamente importante”, finalizou.

São Bernardo conta com cerca de 102.700 moradoras entre 40 e 74 anos, das quais mais de 83.600 são usuárias do SUS, mais de 80% das mulheres nessa faixa etária. As moradoras podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para agendamento de consulta com ginecologista e/ou médico da família e realização do exame, que terá periodicidade bianual, a menos que haja alguma alteração no resultado do exame.